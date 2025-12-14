台南北區透天宅清晨失火 8旬翁受困2樓1動作成功自救

消防人員架梯進入台南北區育德一街的失火民宅二樓救人。（民眾提供）

台南市北區育德一街1間4樓透天民宅今天（14日）清晨7點許驚傳失火，1位80歲行動不便的老翁受困在2樓。台南市消防局119獲報派出轄區與附近分隊大批救災人車到場，消防員見3樓有大量濃煙冒出，即一面拉水線入內灌救、一面架梯上2樓將老翁移到2樓陽台安全位置，人安然無恙；1樓後方廚房火勢約在7點半被撲滅並排煙。

先抵達的消防人員得知是該民宅1樓後方廚房失火，3樓位置冒出大量濃煙、2樓有1名80歲的老翁住戶受困，情勢顯得危急。

消防人員分組一面佈水線進入1樓後方廚房滅火、一面架梯爬上2樓，將人在屋內的80歲老翁移到2樓戶外陽台相對安全空間。消防員並得知，老翁發現火警後第一時間就將房間門關上，因此2樓房間濃煙較少，不像3樓冒出大量濃煙，老翁這正確動作先救了自己。老翁意識清楚、沒有傷勢，並未送醫。

救災人員很快把1樓廚房火勢撲滅，燃燒面積約2平方公尺，並協助排煙。屋主反映沒有什麼財損，不需要做火災調查。由於該宅未裝設住宅火災警報器，消防員仍向屋主宣導應裝設警報器防災。

消防人員架梯進入台南北區育德一街的失火民宅二樓，將受困二樓房內的八十歲老翁移到二樓戶外陽台。（民眾提供）

