昔奧運國手變市場叫賣姐！台中警所女所長市場吆喝教防詐超吸睛

台中市烏日分局大肚分駐所女所長陳名臻（右二）今早變身「市場叫賣姐」宣導防詐。（警方提供）

「來喔來喔！買菜也要顧荷包，防詐知識帶回家！」清晨菜市場叫賣聲不斷，卻多了格外宏亮的聲音，只見一名女警官拿著大聲公穿梭攤位間，用流利台語向民眾喊話教防詐，不少婆媽邊挑菜、邊點頭稱是，這位化身「市場叫賣姐」的人，不只是派出所長，還曾是代表台灣站上奧運賽場的柔道國手。

台中市烏日分局大肚分駐所長陳名臻，今天清晨率領員警與志工，鎖定人潮最旺時段深入大肚菜市場宣導，她邊走邊講與攤商、採買民眾熱絡互動，將反詐議題用最生活化的方式講給大家聽。

陳現場點名目前最常見三大詐騙手法，包括網路購物詐騙、假投資，以及假交友投資詐財，還特別用台語提醒長輩：「接到不認識的電話，叫你去按ATM、匯錢的，先不要緊張，電話掛掉，馬上打165問清楚！」，讓不少民眾直說「這樣講就聽得懂」。市場攤商「燕姨」也笑說：「看到警察這麼用心宣導，我們做生意的也要幫忙『雞婆』一下，提醒顧客多加小心，大家一起提高警覺。」

眼前這位親切宣導防詐的女所長，過去曾是賽場上讓對手聞風喪膽的柔道國手，曾代表台灣參加1996年亞特蘭大奧運柔道賽，早在1992年世界青年柔道錦標賽就勇奪金牌，還曾在警消世界運動會中，撂倒體型大她許多的南非女警，從奧運賽場到傳統市場，從過肩摔到反詐提醒，陳笑說，打詐和柔道一樣，關鍵都在「先看破對方動作」，警方未來將持續深入推動識詐、阻詐、反詐，與民眾攜手守住血汗錢。

台中市烏日分局大肚分駐所女所長陳名臻（中）親切又接地氣，加深婆婆媽媽防詐觀念。（警方提供）

