    首頁 > 社會

    消防小隊長陳彥志長期關懷弱勢 協助安全檢查 獲好人好事「八德獎」

    2025/12/13 17:56 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志（右），獲全國好人好事代表八德獎殊榮。（桃園市消防局提供）

    桃園市政府消防局圳頂分隊小隊長陳彥志，服務基層30年；他於10年前發起「冬季關懷弱勢行動」，自掏腰包捐贈物資給獨居老人、弱勢家庭，更結合專業替這些家庭提供安全檢查服務，包含電線、電器是否超載、熱水器安裝是否正確，無形中也減少發生災害機率，日前更獲全國好人好事「八德獎」，堪稱實至名歸。

    陳彥志長期關懷弱勢家庭，獲消防局推薦參加「114年度全國好人好事八德獎」甄選，獲得殊榮。局長龔永信表示，陳彥志將生命中最精華的歲月奉獻給高風險的消防工作，從基層隊員做起，歷經大大小小救災、救護勤務，晉升小隊長後也始終堅守前線，更投入弱勢家庭、獨居老人關懷行動，以消防專業讓這些弱勢族群生活更安全，「八德獎」不僅是對陳彥志個人成就的肯定，更樹立基層公務員「為民服務」與「關懷社會」典範。

    多年救災經驗，讓陳彥志了解許多災害往往發生在弱勢家庭或獨居老人居住環境，自2016年主動發起「冬季關懷弱勢行動」，默默為這些弱勢家庭檢查，減少電線走火及一氧化碳中毒危險因素。

    陳彥志強調，他只是做好每位消防隊員應該做的事情，也建議多關心家人生活、多關懷周圍需協助的人，消防工作講究團隊合作，在執行危險又困難的任務中每個人都是重要的小螺絲，雖不起眼但極為重要，不要好高騖遠，也不要自我輕忽，最重要的是每天都能平安回家。

    桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志（右），常捐贈物資給轄內弱勢家庭。（消防局提供）

