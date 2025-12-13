驚悚！公墓停車場轎車燒成骨架 台中9天內第3起釀2死1傷

整輛車已燒到剩骨架，令人怵目驚心。（民眾提供）

台中市烏日區第九公墓停車場，今（13）日驚傳火燒車，消防隊員到場時，車內1名38歲男子已逃出但明顯燒燙傷，經緊急送醫幸無生命危險，詳細起火原因仍待釐清，但這已是台中市短短9天內的第3起火燒車案件，前兩起還奪走兩條人命，令人不寒而慄。

台中市消防局今天清晨6點多接獲報案，烏日區成功西路上第九公墓停車場內有轎車起火，立即派遣烏日及春社分隊，共出動消防車4輛、救護車1輛、警備車1輛，合計14名消防人員趕赴現場時，車輛已無明顯火勢，但整輛車燒得只剩骨架，現場仍有高溫，隨即出水降溫防止復燃。

而該車駕駛、一名38歲男子已自行逃出車外，意識清楚，但手腳合計約40%三度燒燙傷，立即由救護車送醫，幸無生命危險，經查，男子供稱當時獨自在車內，疑情緒低落，車內松香水引燃導致車輛起火，詳細原因仍由警方及相關單位進一步調查中。

值得注意的是，本月4日，太平區馬卡龍公園旁發生67歲曾姓男子車內死亡的火燒車案件；11日晚間，東勢區東關路七段又發生42歲蕭姓女子陳屍駕駛座的火燒車事故，如今再度傳出公墓旁火燒車，這已是台中市近期第3起。

台中烏日區第九公墓停車場，今天清晨驚傳火燒車。（民眾提供）

