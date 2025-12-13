男子挾女要求前妻撤告 遭檢方求處4年重刑

呂姓男子挾親生女要求前妻撤告，遭檢方求處4年重刑。（記者謝武雄攝）

呂姓男子因故遭前妻控告竊盜，為要求前妻撤告，呂竟將已無監護權的女兒帶回家中藉此要求前妻撤告，事後警方到場規勸，呂的女兒在旁哭喊及敲門，但呂仍不願放人，檢方偵查終結，認為被告罔為人父，事後毫無悔意，略誘罪嫌部分量處徒刑3年6月、就恐嚇部分7月，應執行刑4年，以契合社會之法律感情。

檢警調查指出，呂姓男子與前妻育有1女（2018年3月生），兩人離婚後，女兒監護權為前妻所有，由於呂因故遭前妻控告竊盜，竟於去年11月21日下午4點左右，擅至女兒就讀的安親班，將女兒帶至其龜山區住所，並隨後傳送LINE訊息給前妻恫稱「你先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」，之後又撥打FACETIME電話給前妻稱若不撤銷竊盜告訴，即不會讓女兒跟前妻回家等語，呂男前妻擔心女兒安危遂報警。

警方到場發現呂姓男子將女兒關在家中，大門設有二道鎖，女兒的身高根本勾不到，第二道鎖係電子鎖，需要指紋或輸入密碼才能打開，認定呂男以此剝奪女兒的行動自由，更導致其前妻擔心女兒受戕害而心生畏懼。

檢方認為，縱然警方已趕至現場並不斷理性規勸，呂男女兒也在旁哭喊及敲門，但呂男仍罔顧其身為父親理應照護關愛女兒之責任，而與警方僵持不下不願放人，顯對其所為毫無悔意，請就略誘罪嫌部分量處被告有期徒刑3年6月、就恐嚇部分量處被告有期徒刑7月，應執行刑4年，以契合社會之法律感情。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

