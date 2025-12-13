不甩保護令！恐怖前男友一路尾隨 當眾刺殺母女下場曝

黃男（中）在台中豐原火車站售票大廳砍傷前女友母女。（資料照）

台中市豐原火車站今年7月24日晚間發生一起駭人砍人案，黃姓男子不滿前女友拒絕復合、甚至不讓陪同產檢，不甩保護令一路尾隨，最終在大廳持刀攻擊前女友母女，血跡斑斑嚇壞旅客，黃男當場遭逮送辦收押，檢依殺人未遂罪起訴，但台中地院審理後，改以傷害罪論處，全案依2個傷害罪合併判處1年7月，可上訴。

經查，28歲黃男有多項前科，去年10月才假釋出獄，與前同居女友黃女感情生變後，持續糾纏不休，黃女由母親陪同返回北部居住，並聲請家庭暴力保護令，警方也已於今年6月正式告知黃男，但他仍未收手。

案發當天，黃男得知黃女與母親南下台中探望外公並安排產檢，竟一路追逐騷擾，從外公住處、婦產科診所一路跟到豐原火車站，期間不斷傳訊、打電話要求黃女跟他離開，遭到拒絕後情緒逐漸失控。

當晚母女準備進入車站搭車時，黃男在售票大廳再度攔人，與黃女母親發生口角，甚至扯斷其包包，隨即從隨身包內取出預藏水果刀，朝黃母頸部連刺多下，黃女見狀上前阻擋，黃男又轉而攻擊腹部，黃母奮力將刀折斷，黃男仍不罷休，徒手掐住黃母脖子，直到鐵路警察趕抵，才將人制伏逮捕。

檢方原依殺人未遂、傷害、強制及違反保護令等罪起訴，並主張黃男為累犯應加重其刑，但法院審理後認為未達殺人未遂要件，改以2個傷害罪判處1年2月及7月，合併執行1年7月，扣案刀械沒收，全案仍可上訴。

