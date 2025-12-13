住都中心控竊佔社宅！宏昇營造老董郭倍宏反指對方欠1.2億工程款

台北市「延吉好室」社宅。（國家住都中心提供）

遭國家住都中心指控強行竊佔「延吉好室」社宅的統包廠商宏昇營造，董事長是曾任民視董事長、在高雄選過立委的郭倍宏，該公司今（13日）凌晨發表聲明反擊，否認暴力竊佔，反批住都中心還積欠該公司1億2千萬元工程款，卻非法祭出「終止合約」，將採取必要的民事與刑事程序。

國家住都中心指控，「延吉好室」社宅已於今年10月14日驗收合格，依約宏昇營造應立即點交。然而，宏昇卻以「其他工程爭議」為由，拒絕辦理點交。宏昇董事長郭倍宏竟於12月10日上午率眾前往社宅現場，以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員，意圖全面控制建物，因此依約於12月11日通知宏昇終止契約，並對相關人員提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。

對此，總公司設於高雄市中華一路的宏昇營造，今天凌晨深夜發表聲明反駁，強調9月1日「延吉好室」順利竣工取得使用執照，並榮獲今年度國家建築金質獎，且於10月14日經住都中心驗收合格；但住都中心迄今仍積欠該公司1億2千萬元工程款，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後，解除該公司履約保證金保證責任。

宏昇營造強調，依契約約定，該公司作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」前，本即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏前往工地作完成點交前最後視察時，僅有工地主任及幾位公司工程師陪同，並無住都中心誇大其辭的「率眾」行為，現場也未發生任何「暴力脅迫」情事，住都中心描述之強制或暴力行為，顯係惡意編造謊言，極其惡劣。

宏昇營造表示，住都中心未就其自身履約情形進行合理檢視，反以嚴重背離客觀事實的謊言，羅織罪名汙衊該公司及負責人，對宏昇營造商譽及董事長郭倍宏清譽造成重大損害，已涉刑法公然侮辱、誹謗及妨害信用等犯罪行為，將依法針對住都中心負責人、前內政部次長花敬群董事長及相關人員，採取必要的民事與刑事程序。

宏昇營造強調，連續20年來均取得國家優良營造商認證，歷年來獲獎無數，協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓、總共完成1006戶；但住都中心多年來不斷欺壓承商，此次非法祭出「終止合約」來脫免自己應履行的支付帳款義務，誓言抗爭到底。

