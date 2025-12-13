遮臉領錢當場示警！台南防詐AI ATM 金管會評估擴大試辦

「臉部遮蔽示警」ATM防詐措施，AI影像偵測異常會當場警示，示意圖。（記者洪瑞琴攝）

台南近年大力把AI人工智慧用在市政，不管是防詐騙還是查稅，都做到全台最前面。今年5月，台南首創試辦「ATM 臉部遮蔽示警系統」，要求民眾提款時需暫時卸下口罩或安全帽，AI系統則自動辨識是否露出臉部，異常狀況即啟動警示。這項作法引起行政院金管會和財政部的高度重視，已著手研議擴大到全國金融機構試辦。

市長黃偉哲說，AI是工具、不是目的。不管是守護荷包的ATM智慧防詐，或是稅務查核新系統，核心都是「以人為本」，讓科技成為最強的後援，提供更快、更準、更貼心的公共服務。

在稅務治理方面，台南推出的「AI 稅務圖資整合系統」（ATG）同樣是亮點。系統透過AI分析、比對圖資，再結合3D建模自動計測，不但能節省超過5000小時的人力，清查量更能衝破10萬筆，效率與準確度都大幅提升。像是農地違規蓋工廠等逃漏稅情形，也能更快被揪出，真正做到租稅公平、提升行政透明度。

此外，台南在防詐領域也走在前頭。黃偉哲觀察到詐騙集團「車手遮臉領款」的犯罪模式，南市率先導入AI影像辨識，只要提款時未露臉，系統就會警示，第一線更能提早阻擋風險。這套試辦成效，中央也決定找銀行一起研究技術可行性、民眾接受度以及導入成本，希望未來能提升全國ATM的安全標準。

黃偉哲表示，接下來市府會持續擴大AI在更多公共服務的應用，讓科技能真正貼近需求、提升效率的好夥伴。台南的實務成果，能夠成為全國智慧城市建設的重要範例。

