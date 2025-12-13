台南百年歷史名校遭吞87萬 音樂班助理判1年2月

有百年歷史、台南著名的永福國小，音樂班後援會呂姓助理涉侵占經費87萬多，一審判1年2月。呂女上訴稱她不是不想和解，是因無財產難貸款，希望法院寬限時間籌款，但高等法院台南分院認為一審量刑沒問題，加上呂女沒和解因此不宜緩刑，全案不可以上訴。

呂女擔任後援會助理，負責外聘教師早自修鐘點費、指揮費、評審費等經費申請核發與發放，應該要保管後援會的資金，卻將這些代收款項分30次侵占，一審台南地方法院認為，呂女侵占金額很高，而且沒有賠償也沒獲得老師獲原諒，所以判處有期徒刑1年2月。

呂女不服一審判決，針對刑度上訴，她主張自己沒有財產、無法辦理信用貸款，她打算向前夫請求返還房屋，仍有意願與告訴人等和解並還款，希望法院再給時間處理財務問題，請求從輕量刑。

二審認為，原審量刑已衡量職務性質、違背誠信、造成教師損害、犯後態度與賠償情形等因素，判1年2月沒有問題，且呂女上訴後還是沒有賠償，也未提出具體還款計畫，無法取得告訴人等諒解，沒有更有利的量刑因素，因此駁回上訴。至於緩刑，台南高分院認為呂女法治觀念薄弱、侵占金額不少，仍有執行刑罰以維持法秩序的必要，不宜諭知緩刑，全案不能再上訴。

永福國小創校可以追溯到1915年日治時期，前身為台南第二尋常高等小學校，1919年校舍落成發展，1921年改稱南門尋常小學校。戰後1945年遷至現址，1968年改為永福國民小學，至今逾百年。

