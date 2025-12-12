被嗆「一輩子也就這樣子了」桃客司機狂毆學生出庭認罪

前桃客劉姓司機，因毆打學生到桃園地方法院出庭。（記者謝武雄攝）

桃園客運劉姓司機於今年10月22日傍晚在桃園市桃園區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血引起議論，事後桃客也將劉姓司機開除，檢方以傷害罪起訴，並建請法院從重量刑，桃園地方法院今日開程序庭，劉除坦承犯行外，也透過辯護人表示，願與學生調解，希望法官給予緩刑機會。

桃園地方法院今開準備程序庭，辯護人說，劉姓司機在偵審程序都坦承犯罪，並深切悔悟，請求依刑法57、59條從輕量刑；辯護人也提到，檢方以1個星期時間起訴，導致劉姓司機無法立即與學生和解，劉也希望向學生表達歉意；由於黃姓學生因上課未出庭，法官也建議劉男，可以提供書面道歉。

學生告訴代理人說，若劉姓司機有誠意，是可以談調解，另桃園客運是劉姓司機僱主，也應一起出庭，由於法院排定26日調解後開庭，將視調解狀況表示量刑意見。

檢警調查指出，劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，質疑陳姓學生未依規定投入18元車資，僅投了13元，陳為避免爭執擴大下車向學校教官反映；未料，劉姓司機在公車上繼續以輕蔑用語表示找教官也沒用，還罵陳姓學生「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」、「我很少跟低能兒講話ㄟ」，與陳一起上車的黃姓學生下車時，對此事表達不滿，說出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。

劉姓司機聽聞黃姓學生話後，將學生專車停於車道上，下車連續揮拳10幾次、抱摔黃姓學生，致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷 鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

