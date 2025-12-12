為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被嗆「一輩子也就這樣子了」桃客司機狂毆學生出庭認罪

    2025/12/12 15:43 記者謝武雄／桃園報導
    前桃客劉姓司機，因毆打學生到桃園地方法院出庭。（記者謝武雄攝）

    前桃客劉姓司機，因毆打學生到桃園地方法院出庭。（記者謝武雄攝）

    桃園客運劉姓司機於今年10月22日傍晚在桃園市桃園區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血引起議論，事後桃客也將劉姓司機開除，檢方以傷害罪起訴，並建請法院從重量刑，桃園地方法院今日開程序庭，劉除坦承犯行外，也透過辯護人表示，願與學生調解，希望法官給予緩刑機會。

    桃園地方法院今開準備程序庭，辯護人說，劉姓司機在偵審程序都坦承犯罪，並深切悔悟，請求依刑法57、59條從輕量刑；辯護人也提到，檢方以1個星期時間起訴，導致劉姓司機無法立即與學生和解，劉也希望向學生表達歉意；由於黃姓學生因上課未出庭，法官也建議劉男，可以提供書面道歉。

    學生告訴代理人說，若劉姓司機有誠意，是可以談調解，另桃園客運是劉姓司機僱主，也應一起出庭，由於法院排定26日調解後開庭，將視調解狀況表示量刑意見。

    檢警調查指出，劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，質疑陳姓學生未依規定投入18元車資，僅投了13元，陳為避免爭執擴大下車向學校教官反映；未料，劉姓司機在公車上繼續以輕蔑用語表示找教官也沒用，還罵陳姓學生「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」、「我很少跟低能兒講話ㄟ」，與陳一起上車的黃姓學生下車時，對此事表達不滿，說出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。

    劉姓司機聽聞黃姓學生話後，將學生專車停於車道上，下車連續揮拳10幾次、抱摔黃姓學生，致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷 鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播