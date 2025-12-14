富商買7千萬店面因無法貸款違約 知名建商判還部分價金

高市蔡姓富商買屋，因違約被沒收自備款打官司，高雄高分院判決建商償還部分價金。（記者鮑建信攝）

高市蔡姓富商在精華區地段一口氣買了3間店面，總價7000萬元，後因建設公司未依約協助貸款8成而解約，富商的自備款1400萬被沒收，打官司要求建設公司賠償2450萬元，高等法院高雄分院雖認定是蔡違約但沒收金額太高，判決建設公司返還910萬元。

原告蔡姓商人指出，2019年間，他到銷售中心參觀預售屋建案，告知劉姓女職員他名下另有3間房屋正在貸款中，並有意再購買三民區精華地段大樓建案編號S13、S18、S19等3間一樓店面和停車位，價格分別為2935萬元、1815萬元和2250萬元共7000萬元。

當時劉女曾承諾及保證，可以向配合的銀行申請貸款8成，並交付載明他僅需準備頭期款1400萬元，其餘5600萬元均可貸款等語，雙方於是訂署「預售房屋土地買賣契約書」，並約定違約金為總價之百分之15。

蔡男自2020年元月13日起，至2021年10月4日止，陸續給付4筆自備款，總共1400萬元。

不料，2022年7月間，他接獲建設公司通知，因政府法令及政策規範，配合的銀行無法貸款八成，導致他無力支付餘款，1400萬元被建設公司當違約金沒收，因此要求建設公司賠償2450萬元，包含違約金1050萬元、已付價金1400萬元。

被告建設公司則說，公司和劉女均未曾向蔡姓客戶承諾或保證預售房地可以貸款8成；況且，蔡男不是首次購屋，應該很清楚房貸金額是由銀行評估後決定，與建設公司無涉，蔡男無法貸得8成，不能把責任推給建設公司。

另外，公司多次通知蔡應完成對保即申辦房貸並移轉所有權手續遭拒，依契約規定「違約不買」、「不按照契約約定之日期付款」、「未配合賣方辦理所有權移轉登記、貸款抵押設定」等違約為由，解除兩造契約，並將他已繳之價金充作違約金，依法有據。

高雄地院和高雄高分院開庭調查後，均認為建設公司和劉女均未允諾保證貸款8成，認定蔡違約在先，但建設公司沒收1400萬也不合理，應償還910萬元，仍可上訴。

