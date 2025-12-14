民眾購屋陷阱多 詳閱合約避免被話術蒙蔽

建設公司推出預售建案或新建成屋，一般都由代銷公司負責介紹、銷售，民眾若事前不做功課，事後又未詳細閱覽合約內容，往往會誤信銷售員話術，或被樣品屋外觀實體蒙蔽。示意圖。（資料照）

建設公司推出預售建案或新建成屋，一般都由代銷公司負責介紹、銷售，民眾若事前不做功課，事後又未詳細閱覽合約內容，往往會誤信銷售員話術，或被樣品屋外觀實體蒙蔽。

民眾到接待中心參觀，銷售員均會介紹周遭生活環境，包括小孩就讀學區、百貨公司、大型賣場、捷運、輕軌等等，同時也會說明建案施工品質，如高級建材、房屋格局、衛浴和廚具等，這些都比較具體，也很容易查證。

此外，銷售員為減輕客戶經濟壓力，往往會說新屋「原則」可以貸款8成，有的甚至拍胸脯保證取得貸款，諸不知這是銷售技巧，或者說是話術，最後還要視購屋者職業、收入、年齡等因素決定核貸條件與金額，所以簽約時一定要看清楚內容，或者有錄音存證，一旦對簿公堂，才會有勝算。

至於交屋後屋內坪數權狀都有記載，管線和門窗有無漏水，也可委請民間驗屋檢查，但有些重大瑕疵，卻不易被查覺，舉例來說，機械式停車位高度，比合約規定尺寸還低，無法停放休旅車，後來建商同意賠償錢了事。

值得一提的是，代銷員帶客戶介紹新屋公共設施，持磁卡搭電梯上樓，強調樓層管制，防止外人進入，但近來卻有知名建設在辦理大樓公共設備移交管委會前把樓層管制器拆走，理由是消防法規定大樓電梯不能裝，避免妨害逃生，衍生爭議。

民眾買新屋，動輒上千萬元，可說畢生積蓄都投入，務必多問、多看、累積經驗，才能保障自身權益。

