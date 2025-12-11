台中小黃違停被攔超淡定 男乘客反下車狂奔原因曝光

警方查出郭男身背6條通緝，詢後解送歸案。（民眾提供）

台中市郭姓男子日前凌晨搭小黃返家途中，因小黃違停遭攔查，坐在後座的他卻很慌張，先是不停跳針喊：「我又沒違規，你們嚇到我了啦！」接著衝向台灣大道狂奔，最後跌坐路中央，警方將他帶回一查，原來是躲了6個月、身背詐欺等6案的通緝犯。

台中市第六分局西屯派出所員警，9日凌晨巡經台灣大道與黎明路口時，發現一輛計程車違規停靠路邊，原本只是上前取締違停，沒想到車內35歲郭姓乘客反而比運將更緊張，一見警車靠近竟慌張下車，並立刻掩面掉頭逃離，怪異行徑反讓警方啟疑竇。

經員警追趕攔下郭男盤查，他卻拒絕出示身分證件，持續試圖掙脫拔腿狂奔，並直接衝向台灣大道車陣中，過程一度險象環生，幸好當時路上車流並不多，而郭男最終跌坐在車道中央，再也爬不起身，員警擔心他受傷或遭車輛撞擊，立刻上前壓制並移至安全處，但全程郭男不斷跳針：「我又沒怎樣，你們幹嘛啦！」始終拒報身分。

直到被帶回派出所比對身分，真相終於曝光，原來郭男竟是三地檢同步發布通緝，身背洗錢、詐欺6案的通緝犯，而他整路的激動反應，就是心虛最佳證明，遭拆穿後，他這才無奈承認身分，哀嘆跑不掉了，警詢將他解送歸案。

