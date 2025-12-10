女高中生破解悠遊卡退票撈82萬 母見媒體拍照崩潰：她還要做人

起訴書指出，董女明知鄭男未滿18歲，仍與其共同犯罪；偵查過程中態度不佳，多次推諉卸責，聲押庭中才承認犯罪，但後又改口否認，應依兒少法規定應加重其刑，並建請法院從重量刑。（資料照）

新北市董姓高中女學生涉嫌與2名少年偽造悠遊卡重複退票，牟取近70萬元，遭偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法起訴。昨庭訊中，檢方依補件將涉案卡增至21張、所得上修至82萬餘元；董女則一改偵訊中的堅不認罪，坦承全部犯行，並提出以15萬元和解。庭後，董母見有媒體舉起手機拍攝時情緒潰堤，強調孩子還小，若曝光長相日後恐無法抬起頭做人。

檢警調查，董女與未成年男友鄭姓少年及黃男合謀，利用破解悠遊卡原始檔與空白IC卡，透過手機NFC及APP「MCT」製作16張具TPASS2.0月票功能的偽造悠遊卡。3人以偽卡在北捷與機場線反覆退票，非法取得69萬1820元，再以儲值金購買遊戲點數販售牟利，其中4萬元分予黃男。

檢方認定該手法涉及掩飾、隱匿犯罪所得，符合洗防法規範，並指董女明知鄭男未成年仍共犯，且偵查時態度不佳、反覆翻供，主張應依兒少法加重其刑，並請求法院從重量刑、沒收犯罪所得及扣押作案手機，以便追繳不法所得。

昨庭訊中，董女答辯時神情緊張，不時轉頭看向母親。相比先前偵訊中的拒不認罪，她一改態度，辯稱後期追加的卡片並非由她製作，並指自己是遭鄭姓男友教唆。法官詢問，3人如何分帳？董女回答，她僅取得2、3萬元，其餘的都在鄭姓男友身上，亦強調願以15萬元與悠遊卡公司達成調解。

北捷表示，目前尚未獲授權直接處理，但將配合被告進行統一調解；若調解順利，願給年輕人一次改過機會。法院因此改以簡易判決程序審理，預計年底宣判。

