為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女高中生破解悠遊卡退票撈82萬 母見媒體拍照崩潰：她還要做人

    2025/12/10 14:57 記者劉詠韻／台北報導
    起訴書指出，董女明知鄭男未滿18歲，仍與其共同犯罪；偵查過程中態度不佳，多次推諉卸責，聲押庭中才承認犯罪，但後又改口否認，應依兒少法規定應加重其刑，並建請法院從重量刑。（資料照）

    起訴書指出，董女明知鄭男未滿18歲，仍與其共同犯罪；偵查過程中態度不佳，多次推諉卸責，聲押庭中才承認犯罪，但後又改口否認，應依兒少法規定應加重其刑，並建請法院從重量刑。（資料照）

    新北市董姓高中女學生涉嫌與2名少年偽造悠遊卡重複退票，牟取近70萬元，遭偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法起訴。昨庭訊中，檢方依補件將涉案卡增至21張、所得上修至82萬餘元；董女則一改偵訊中的堅不認罪，坦承全部犯行，並提出以15萬元和解。庭後，董母見有媒體舉起手機拍攝時情緒潰堤，強調孩子還小，若曝光長相日後恐無法抬起頭做人。

    檢警調查，董女與未成年男友鄭姓少年及黃男合謀，利用破解悠遊卡原始檔與空白IC卡，透過手機NFC及APP「MCT」製作16張具TPASS2.0月票功能的偽造悠遊卡。3人以偽卡在北捷與機場線反覆退票，非法取得69萬1820元，再以儲值金購買遊戲點數販售牟利，其中4萬元分予黃男。

    檢方認定該手法涉及掩飾、隱匿犯罪所得，符合洗防法規範，並指董女明知鄭男未成年仍共犯，且偵查時態度不佳、反覆翻供，主張應依兒少法加重其刑，並請求法院從重量刑、沒收犯罪所得及扣押作案手機，以便追繳不法所得。

    昨庭訊中，董女答辯時神情緊張，不時轉頭看向母親。相比先前偵訊中的拒不認罪，她一改態度，辯稱後期追加的卡片並非由她製作，並指自己是遭鄭姓男友教唆。法官詢問，3人如何分帳？董女回答，她僅取得2、3萬元，其餘的都在鄭姓男友身上，亦強調願以15萬元與悠遊卡公司達成調解。

    北捷表示，目前尚未獲授權直接處理，但將配合被告進行統一調解；若調解順利，願給年輕人一次改過機會。法院因此改以簡易判決程序審理，預計年底宣判。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播