涉貪為民服務費6萬多 台南市前研考會主委蒙志成起訴

台南市政府研考會前主任委員蒙志涉嫌非法支用為民服務費6萬多元，與李姓妻子被依涉貪起訴。（資料照，記者田裕華攝）

台南市政府研考會前主任委員蒙志成涉嫌用6萬多元公帑帶家人吃好料，還用公務車奔喪、出遊，因買了國小作業簿，明顯不是公務用品露餡，與李姓妻子被台南地檢署依涉嫌貪污起訴。

蒙志成去年7月起到今年6月底擔任研考會主委，每月可動支為民服務費3萬9700元，限用於研考業務招待與致贈，卻多次帶家人吃好料，其中單價消費最高的是東區的Tomato牛排餐廳。

請繼續往下閱讀...

另外還有咚豬咚豬韓式部隊鍋、萬客樓、遠東百貨豆腐村、涮乃葉，與大潤發店涮乃葉；韓朝韓式料理、漢來海港餐廳、南紡購物中心的瓦城、同記安平豆花、赤印牛排、饗宴麻辣火鍋專賣店、劉家酸白菜火鍋、毛丼、輝哥牛肉湯爐、我家牛排、輝煌川菜館、夫妻肺片麻辣鍋，以「研考業務餐敘」報銷餐費約5萬3840元。

李女會先在家族群組詢問市府統編，再到十月甜、順億鮪魚專賣店、狸小路手作烘焙買波士頓派、鮪魚味噌湯與千層蛋糕，也在敦煌書局台南營業所買書，請店家打上市府統編交給蒙志成報帳，將3673元灌入公帳。

蒙志成透過大億國際旅行社，以為民服務費買22張台糖長榮酒店自助餐券，雖已全數報公，仍拿出5張安排家人在台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳聚餐。

這些貪污行為，因蒙志成將國小作業簿等學生文具拿去報公帳才露餡，後來抽回單據未領到這筆109元，仍被列為貪汙未遂。

濫用公務車部分，南檢依差假紀錄、ETC資料與油耗計算認定，蒙志成去年9月開市府配發的轎車，從住處到嘉義火車站接家人再往雲林處理李女家屬喪事，又載家人到南紡購物中心用餐與逛街，行程都與研考公務無關，油錢與高速通行費約427元由市府負擔，構成公務員背信。

夫妻倆不法取得或圖得金額約6萬2240元，其中5萬3840元餐費與3673元家用消費已實際核銷，兩人在偵查中全數繳回不法所得並自白，檢方依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、違背法令圖利自己與他人、公務員背信及行使公務員登載不實文書等罪起訴，交由法院審理。

