「仙塔」律師從喊冤到認助詐團洗錢 檢分析：有機會緩刑

一名資深檢察官分析，律師「仙塔」李宜諪今於庭上全盤翻供並坦承犯行，某種程度上仍可獲得緩刑。

網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌洩密「鉅新匯」靈骨塔詐騙案，協助主嫌提前過戶豪車規避扣押，相比過去多次否認犯行，李女今於庭上全盤坦承，有資深檢察官分析，這種「急轉彎式翻供」通常代表被告意識到證據明確，因此選擇以認罪換取量刑利益，而李女涉案程度相對輕又願意繳回不法所得，依現行量刑實務推估，未來有機會獲得緩刑。

「鉅新匯」靈骨塔詐騙案該詐團吸金逾1.6億元，甚至有被害人因抵押四間房產借款，驚覺遭詐後絕望輕生。

台北地檢署今年4月指揮刑事局第4大隊發動搜索，訊後將吳姓女主嫌聲押禁見獲准。檢警追查發現，李女除涉洩漏偵查秘密外，並疑似通知吳女友人將其名下豪車過戶以防遭扣走，8月依違反洗錢防制法、刑法洩密罪嫌予以起訴，並求刑1年以上。

李宜諪自遭檢方起訴後，先前一再透過其擁有22萬的IG、臉書粉專等社交平台喊冤，並獲得大批粉絲擁護支持，更有人力挺稱「誰還相信台灣司法」、「台灣的亂象（媒體）就是如此」。北院首度開庭審理時，李女辯稱自身行為屬「正當行使辯護權」，強調基於律師倫理選擇相信當事人說法，只是協助將訊息轉達給吳女家人，讓家屬能處理財產、籌措律師費與未來可能的和解金。

一名資深檢察官分析，李女今於庭上全盤翻供並坦承犯行，某種程度上仍可獲得緩刑，主要關鍵在於是否屬「不確定故意犯罪」、是否與被害人達成和解，以及涉案程度及金額，但考量其已表示願將繳回所有犯罪所得，加上檢方求刑僅一年，因此仍有機會獲得緩刑。不過，至於李女能否保住律師資格仍待律師公會評議，最輕可能停業1年，最重恐面臨3到5年的執業禁令。

偵辦檢警透露，近年部分律師在執行業務時，未嚴格遵守律師倫理規範，辦案態度流於草率，與「專業代理人」應有的角色漸行漸遠，並舉例有些律師把重點放在順利收取律師費，忽略職業核心精神，甚至在灰色地帶游走，一旦與不法行為交織，輕則破壞偵查、重則成為共犯；反觀律師作為專業法律人士，具重大公益色彩，當律師忘記倫理反淪為詐團幫兇，傷害仍屬整個社會對司法的信任。

檢警亦感嘆，真正有心規避洩密風險的律師，通常深諳法律與偵查運作，不會留下任何可追查的對話紀錄；這類案件往往隱密、證據取得困難，即便行為踩線也難以留下明確痕跡，情況也難以完全杜絕，只能在每起個案中仔細檢視手機對話紀錄。

