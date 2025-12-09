為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    荷包小心！ 車輛行近行人穿越道未減速停讓 基隆警將加強取締

    2025/12/09 13:20 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆警方將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆警方將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地區因每年11月進入秋冬雨季，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳導致車禍發生，行人穿越道路的風險也隨之增加，近期就發生多起行人交通事故。基隆市警局指出，為了有效抑制降低行人事故發生，將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締，違規者處600元以上、1800元以下罰鍰。

    基隆市警察局交通隊副隊長李文雄指出，統計今年起至12月7日止，共計發生187件行人事故，其中因車輛行近行人穿越道前未減速停讓行人而肇事者計有121件，佔總事故數64.7%；顯示行人事故多為駕駛人未能減速停讓行人而發生事故。

    而12月1至7日期間已發生4件行人交通事故，亦均為車輛行近行人穿越道未減速停讓行人先行所致。為提升行人用路安全，警察局自今（8）日起於本市仁二路、愛七路口；忠三路、公園街口；成功一路、光一路口；精一路、龍安街口；信二路、義三路口；義二路、信四路口；信二路、中興路口；東信路288號前路口；自治街、開元路口；百六街107巷口；過港路、寧靜街口；暖暖街197巷口；安樂路二段188號、安和一街口；西定路198號前；中華路、通仁街口及基金一路56號前等16處，進行加強取締。

    李文雄表示，執法取締只是手段，目的是希望駕駛人能養成行近路口行人穿越道前能主動減速、停讓的駕駛習慣，落實「行人安全優先」理念，希望行人事故能不再發生，期盼市民共同配合遵守交通規則，建立更安全及友善的交通環境。

    基隆警方將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆警方將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播