荷包小心！ 車輛行近行人穿越道未減速停讓 基隆警將加強取締

基隆地區因每年11月進入秋冬雨季，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳導致車禍發生，行人穿越道路的風險也隨之增加，近期就發生多起行人交通事故。基隆市警局指出，為了有效抑制降低行人事故發生，將針對「車輛不停讓行人」違規行為加強取締，違規者處600元以上、1800元以下罰鍰。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄指出，統計今年起至12月7日止，共計發生187件行人事故，其中因車輛行近行人穿越道前未減速停讓行人而肇事者計有121件，佔總事故數64.7%；顯示行人事故多為駕駛人未能減速停讓行人而發生事故。

而12月1至7日期間已發生4件行人交通事故，亦均為車輛行近行人穿越道未減速停讓行人先行所致。為提升行人用路安全，警察局自今（8）日起於本市仁二路、愛七路口；忠三路、公園街口；成功一路、光一路口；精一路、龍安街口；信二路、義三路口；義二路、信四路口；信二路、中興路口；東信路288號前路口；自治街、開元路口；百六街107巷口；過港路、寧靜街口；暖暖街197巷口；安樂路二段188號、安和一街口；西定路198號前；中華路、通仁街口及基金一路56號前等16處，進行加強取締。

李文雄表示，執法取締只是手段，目的是希望駕駛人能養成行近路口行人穿越道前能主動減速、停讓的駕駛習慣，落實「行人安全優先」理念，希望行人事故能不再發生，期盼市民共同配合遵守交通規則，建立更安全及友善的交通環境。

