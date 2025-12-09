為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不信邪！5度酒後騎鐵馬都栽在同一員警手上 重罰2萬4000元

    2025/12/09 07:53 記者陳建志／台中報導
    台中魏姓男子酒後騎腳踏車，不到1個月就遭警方攔查5次，因都拒測重罰2萬4千元。（記者陳建志翻攝）

    台中魏姓男子酒後騎腳踏車，不到1個月就遭警方攔查5次，因都拒測重罰2萬4千元。（記者陳建志翻攝）

    不信邪！台中一名魏姓男子，平時喜歡喝俗稱「阿達仔」的含酒精飲料，卻仍騎腳踏車上路，今年8月5日至9月3日短短1個月內，就在北屯區連續5次酒後騎腳車，且都被第五分局文昌派出所警員林志誠遇上，因騎車搖搖晃晃林員攔下酒測，但魏男都拒測，依「道路交通管理處罰條例」每次罰4800元，共被裁罰2萬4千元，讓荷包大失血。

    這名65歲魏姓男子，喜歡飲用俗稱「阿達仔」的含酒精飲料，但卻忽視「酒後不騎車」交通法規，多次在酒後騎乘腳踏車在大街小巷穿梭，今年8月5日至9月3日短短1個月內，就酒後騎腳踏車在北屯區中清路2段、昌平路1段、熱河路2段、文心路4段等地出沒，因行車未依規定或行車不穩等狀況，遭到文昌派出所員警林志誠攔查。

    員警盤查均發現魏男有酒容酒味，不過他都拒絕接受呼氣酒精測試，警方依「道路交通管理處罰條例」拒測罰4800元，5次共罰2萬4千元，代價慘重。

    第五分局表示，酒後騎腳踏車屬於違規行為，雖無構成刑法上的酒駕，不過一旦被檢舉或查獲超標，將面臨行政罰款，依「道路交通管理處罰條例」第73條第2項規定，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

    警方表示，酒後騎腳踏車，若拒絕呼氣酒精測試，依道路交通管理處罰條例第73條第3項規定，更將處新台幣4800元罰鍰，提醒民眾切勿貪求方便，將自己推向危險邊緣。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中魏姓男子酒後騎腳踏車，不到1個月就遭警方攔查5次，因都拒測重罰2萬4千元。（記者陳建志翻攝）

    台中魏姓男子酒後騎腳踏車，不到1個月就遭警方攔查5次，因都拒測重罰2萬4千元。（記者陳建志翻攝）

