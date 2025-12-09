溜鳥俠2度騷擾檳榔西施 有類似5前科重判

趙姓男子裸露下體，涉嫌走進檳榔店購物，意圖騷擾檳榔西施，被橋頭地院判囚。（情境照）

高市趙姓變態男1個月內，趁購買檳榔時，接連裸露「那話兒」，大搖大擺走進檳榔店，涉嫌騷擾檳榔西施，對方忍無可忍報警，橋頭地院清查前科，他類似情形前科累累，依妨害風化罪，重判有期徒刑8月，相當罕見。

據了解，2025年2月21日凌晨3點多，被告趙男騎機車至仁武區八卦里一家檳榔店，將其生殖器官自褲袋內露出，並走進店內向A女購買檳榔，她起初不以為意。

請繼續往下閱讀...

不料，隔月13日凌晨4點，趙男食髓知味，又騎車抵達店外，並裸露下體走進店內買檳榔，涉嫌性騷擾，A女實在忍無可忍，隨即向警方報案。

仁武分局辦案人員傳喚趙男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌公然猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院開庭調查，趙男雖坦承不諱，但經查前科紀錄，赫然發現他違反性騷擾防治法、公然猥褻案各2次，跟蹤騷擾防制法1次，均被判有罪定讞，因此不宜輕縱，判處有期徒刑8月，可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法