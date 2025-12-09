為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    買春嫌泰國妹「照騙」告詐欺 警方趁勢破「一樓一鳳」

    2025/12/09 07:09 記者王捷／台南報導
    黃男嫌泰國女子「照騙」，報案欲告雞頭張男詐欺；警方改依妨害風化送辦，台南地院判張男徒刑8月。（民眾提供）

    黃男嫌泰國女子「照騙」，報案欲告雞頭張男詐欺；警方改依妨害風化送辦，台南地院判張男徒刑8月。（民眾提供）

    台南市警二分局破獲泰國女子賣淫案，警方獲得此線索是因為「雞頭」張男用「照騙」引客，結果消費者到場發現落差太大，向警方報案「詐欺」，警方認定難以構成詐欺，最嘔台南地方法院依妨害風化判刑8個月。

    張男安排泰國女子入住廉價飯店，並用美顏照攬客，有性交易消費者發現照片與到場女子落差太大，當場與張男吵起來，離開飯店後，向警二分局報案，並打算提告詐欺，警方評估詐欺罪難以成立，張男帶回問訊，依妨害風化方向移送。

    台南地院判決指出，張男去年8月下旬起，以雞頭身分在通訊軟體LINE南部按摩群張貼性交易訊息，招攬不特定男客，每次收費2000元，由張男統籌收款與分配報酬，數日間取得1萬6000元不法所得。

    張男同年9月改用愛麗絲暱稱，在其他網路群組刊登資訊，安排另一名泰籍女子入住同一飯店，以手撫弄男客生殖器至射精為止提供半套服務，每次收費3800元，收入多數由張男取得。警方循線查出張男在太子飯店運作性交易。

    法院調查，張男過去曾因圖利媒介少年性交遭判刑入監，出獄未久又再犯本案，構成5年內故意再犯的累犯，依刑法231條加重其刑，分別就圖利容留性交與猥褻2罪量處6月、5月徒刑，定應執行刑8月，並沒收1萬6000元犯罪所得，全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播