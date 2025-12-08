為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    71歲退休老師一路撞 警局隊長攔截防事故擴大

    2025/12/08 13:21 記者張協昇／南投報導
    陳翁駕車撞倒李姓騎士後，南投縣警察局少年隊長鄒政達（紅圈處）駕白色車擋在其車前，並下車防止陳翁繼續開車。（警方提供）

    71歲陳姓退休老師，昨（7日）駕車在國道3號烏日段擦撞車輛肇逃，隨後又在南投市連撞3車，造成69歲李姓騎士腦部受傷，當時有位熱心民眾駕車擋在陳翁車輛前面，防止其繼續衝撞其他車輛，這位熱心民眾原來是南投縣警察局少年隊長鄒政達。

    警方調查，陳姓老翁昨中午從台中駕車要到南投名間鄉參加同學會，行經國3南下207K台中烏日段，擦撞1部車輛肇逃，下南投交流道後，先在南投市南投崗二路、祖祠路口擦撞1部停放在路旁的轎車，陳翁沒有停車查看繼續往前開，在下一個路口即南崗二路、南陽路口，又撞上前方由19歲鄭姓消防特考班受訓生騎乘的機車，鄭生遭摔飛倒地，身上多處擦挫傷。

    陳翁撞倒鄭生後仍未停車，繼續往前開，到南崗二路、民族路口再撞上由69歲李姓男子騎乘的微型電動車，李男倒地不起，腦部受傷，轉送高雄醫院加護病房救治中。當時，南投縣警察局少年隊長鄒政達駕車欲返回警局處理公務時，剛好目擊陳翁肇事過程，遂加速跟上，以自己新購的車輛擋在陳翁車前，並下車質問陳翁撞到人為何不停車？並防止其繼續開車。

    鄒政達今被問及以自己的車輛擋在陳翁車前，難道不怕車子被撞壞、甚至被撞傷？鄒政達說，當時也沒想那麼多，只想防止陳翁繼續衝撞其他輛，避免釀成更嚴重事故。

    陳姓老翁酒測值為零，其外甥到警分局，向媒體透露老翁的妻子已過世，兒女在北部，1個多月前聽老翁說在吃心臟藥物，吃了會精神恍惚。

    南投縣警察局少年隊長鄒政達，駕車攔截連環撞的陳姓老翁，防止釀成更嚴重事故。（警方提供）

