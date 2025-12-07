為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    說「不碰妳」卻無套性侵少女 男和解取得原諒判緩刑

    2025/12/07 21:20 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭林姓男子性侵少女無套內射，一審被判1年10月，因和解獲緩刑免於牢獄之災。（情境照）

    宜蘭林姓男子性侵少女無套內射，一審被判1年10月，因和解獲緩刑免於牢獄之災。（情境照）

    宜蘭縣林姓男子認識未滿18歲的酒館女員工小真（化名），利用小真與男友吵架找他訴苦機會，約到旅店開房間「聊天」，強制性交無套內射，一審被處有期徒刑1年10月，法官考量林男坦承犯行深感懊悔，並與被害人父母和解取得原諒，併予宣告緩刑3年，讓他免於牢獄之災。

    判決指出，此案被告林姓男子今年4、5月間常到宜蘭縣某家酒館消費，結識14歲以上未滿18歲的小真，加入女方IG帳號，等小真下班後利用IG聊天，曾開車載她外出散心。

    6月2日凌晨，林男透過IG聊天得知小真跟男友吵架，約她到旅店「聊天」，小真回訊，「真的要睡在同一個房間這樣嗎」，林男則說「我又不碰妳」等語，小真不疑有他，搭上林男的車，到羅東鎮某家旅店投宿。2人進入房間，林男聊到一半睡著，不料睡醒後，違反小真意願、不顧女方直說「不要」，仍強脫衣物撫摸胸部及陰部，接續未戴保險套強制性交得逞。

    案發後，小真告訴家人，隨即到醫院驗傷，林男伸出狼爪之事東窗事發，警詢後被移送法辦，由檢察官偵查起訴，移審宜蘭地方法院。宜院合議庭審酌相關事證，認定林男犯行明確，考量他在審理時坦承犯行深感懊悔，也與被害人父母和解，被害人父母當庭表示同意給予緩刑。

    宜蘭地院合議庭依成年人故意對少年犯強制性交罪，處林男有期徒刑1年10月、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，應向檢察官指定機關提供80小時義務勞務，禁止對小真實施不法侵害行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播