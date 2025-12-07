說「不碰妳」卻無套性侵少女 男和解取得原諒判緩刑

宜蘭林姓男子性侵少女無套內射，一審被判1年10月，因和解獲緩刑免於牢獄之災。（情境照）

宜蘭縣林姓男子認識未滿18歲的酒館女員工小真（化名），利用小真與男友吵架找他訴苦機會，約到旅店開房間「聊天」，強制性交無套內射，一審被處有期徒刑1年10月，法官考量林男坦承犯行深感懊悔，並與被害人父母和解取得原諒，併予宣告緩刑3年，讓他免於牢獄之災。

判決指出，此案被告林姓男子今年4、5月間常到宜蘭縣某家酒館消費，結識14歲以上未滿18歲的小真，加入女方IG帳號，等小真下班後利用IG聊天，曾開車載她外出散心。

6月2日凌晨，林男透過IG聊天得知小真跟男友吵架，約她到旅店「聊天」，小真回訊，「真的要睡在同一個房間這樣嗎」，林男則說「我又不碰妳」等語，小真不疑有他，搭上林男的車，到羅東鎮某家旅店投宿。2人進入房間，林男聊到一半睡著，不料睡醒後，違反小真意願、不顧女方直說「不要」，仍強脫衣物撫摸胸部及陰部，接續未戴保險套強制性交得逞。

案發後，小真告訴家人，隨即到醫院驗傷，林男伸出狼爪之事東窗事發，警詢後被移送法辦，由檢察官偵查起訴，移審宜蘭地方法院。宜院合議庭審酌相關事證，認定林男犯行明確，考量他在審理時坦承犯行深感懊悔，也與被害人父母和解，被害人父母當庭表示同意給予緩刑。

宜蘭地院合議庭依成年人故意對少年犯強制性交罪，處林男有期徒刑1年10月、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，應向檢察官指定機關提供80小時義務勞務，禁止對小真實施不法侵害行為。

