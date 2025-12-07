為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    問路男胸掛加熱器驗出「喪屍煙彈」 警外出用餐逮正著

    2025/12/07 11:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    黃男胸口掛著加熱器，驗出毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    黃男胸口掛著加熱器，驗出毒品依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    36歲黃姓男子昨（6）日晚間7點多，到桃園警分局武陵派出所問路，離去約10多分鐘後仍在派出所附近徘徊，當時值班的員警羅陳俊毅與同事下班外出用餐發現，原想上前詢問黃男是否有困難需要協助，沒想到發現他精神萎靡且答非所問，胸口還掛著加熱器，經試劑檢驗竟是俗稱「喪屍煙彈」毒品依托咪酯，警方立即依法將黃男移送法辦。

    警方表示，黃男進到武陵所問路，員警羅陳俊毅回答後，黃男隨即離去，過了10多分鐘，員警與同事下班外出用餐，發現該黃男在附近徘徊，主動上前詢問是否有困難需要協助，黃男面對詢問時答非所問，員警發現他精神萎靡，胸口掛著加熱器、全身散發濃重異味，黃男供稱是使用一般菸彈，但經試劑檢驗，卻發現是毒品依托咪酯，立即將其依法送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

