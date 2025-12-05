半導體大廠女職員外遇懷孕 反質問小王與多少人上床

做愛示意圖，人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

高雄市任職知名半導體大廠1名女子，出軌小王懷孕後反悔，並質問對方「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」，被其夫發現後求償，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判她和小王連帶賠償20萬元並定讞。

原告阿國夫婦結婚19年，他在外縣市下鄉工作，其妻小芳（化名）則在高雄知名半導體大廠任職期間，與小王阿榮（化名）交往，2人並以老公、老婆相稱，甚至發生多次性關係，她後來並身懷六甲。

2024年4月間，阿國發現2人頻繁往來的書信，始得知被戴綠帽，要求連帶賠償70萬元精神撫慰金。

妻子小芳則說，阿國接受她認罪、道歉，卻未依約撤回告訴，拒絕賠償﹔阿榮則未出庭應訊。

高雄高分院調查，小芳懷孕後曾詢問阿榮「你要保丁○○（另外一名女友）還是小孩？」、「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」、「2個星期未收到你的信，（胎兒）留不留我自己決定」。

另據阿榮先前給小芳書信，曾再三表明「做一個讓妳安心的好老公、好丈夫、好爸爸」、「你們是我的生命動力、是我的終點站」等，因此改判2人敗訴並定讞。

