為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    半導體大廠女職員外遇懷孕 反質問小王與多少人上床

    2025/12/05 21:14 記者鮑建信／高雄報導
    做愛示意圖，人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

    做愛示意圖，人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

    高雄市任職知名半導體大廠1名女子，出軌小王懷孕後反悔，並質問對方「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」，被其夫發現後求償，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判她和小王連帶賠償20萬元並定讞。

    原告阿國夫婦結婚19年，他在外縣市下鄉工作，其妻小芳（化名）則在高雄知名半導體大廠任職期間，與小王阿榮（化名）交往，2人並以老公、老婆相稱，甚至發生多次性關係，她後來並身懷六甲。

    2024年4月間，阿國發現2人頻繁往來的書信，始得知被戴綠帽，要求連帶賠償70萬元精神撫慰金。

    妻子小芳則說，阿國接受她認罪、道歉，卻未依約撤回告訴，拒絕賠償﹔阿榮則未出庭應訊。

    高雄高分院調查，小芳懷孕後曾詢問阿榮「你要保丁○○（另外一名女友）還是小孩？」、「你跟我在一起的時候和多少個人上床？」、「2個星期未收到你的信，（胎兒）留不留我自己決定」。

    另據阿榮先前給小芳書信，曾再三表明「做一個讓妳安心的好老公、好丈夫、好爸爸」、「你們是我的生命動力、是我的終點站」等，因此改判2人敗訴並定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播