再接再厲！12/4威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月4日開獎的第114000293期今彩539頭獎摃龜；第114000097期威力彩頭獎也摃龜。

第114000097期威力彩中獎號碼為「第一區：03、06、07、10、29、33，第二區：01」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共191注中獎，每注可得4000元；陸獎共1386注中獎，每注可得800元；柒獎共2608注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3890注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9364注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9556注中獎，每注可得100元。

第114000293期今彩539中獎號碼為「01、07、20、25、37」，頭獎摃龜；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共7454注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬888注中獎，每注可得50元。

第114000293期39樂合彩中獎號碼為「01、07、20、25、37」，四合共28注中獎，每注可得21萬2500元；三合共384注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2813注中獎，每注可得1125元。

第114000293期3星彩中獎號碼為「687」，壹獎共80注中獎，每注可得5000元。

第114000293期4星彩中獎號碼為「1188」，壹獎共48注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

