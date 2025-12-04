網紅「仙塔律師」涉洩密向詐團通風報信 聲請解除境管被駁回

網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪。（資料照）

知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW名車，台北地檢署8月起訴15人，將李女依洩密、幫助洗錢等罪起訴，具體求刑1年，台北地院審理中；李女日前聲請解除限制出境、出海，北院合議庭認為她近3年頻繁出境15次，裁定駁回她的聲請。

北檢偵查期間，6月30日諭令仙塔以70萬元交保，並限制出境、出海8個月，李女日前委請律師提出解除境管聲請，主張檢方偵查時既然已認為沒有羈押她的必要，諭令她以具保來確保後續偵審，而在偵查完備起訴後，檢方僅對她求刑1年。

李女指稱，她的涉案罪名與預期刑期皆不重，逃亡將使她喪失律師聲譽及社會地位，她沒有必要為了規避輕微的刑責而棄保潛逃，限制出境、出海的必要性也已大幅降低，因此請求解除出境、出海的限制。

法官調查，李女近3年入出境頻繁，2023年出入境5次、2024年出入境5次，今年上半年就出入境5次，每次各數日至十餘日，她，若解除其限制出境，難以期待她會遵期返國接受審判；且實務上，不乏法院量處的刑度，超過檢察官的求刑者，不能因檢方求刑1年，就認定她沒有境管的必要，故裁定駁回聲請，不准她出境、出海。

北檢起訴指控，李女涉於檢警偵辦期間，洩漏「鉅新匯」詐騙集團首腦吳芳儀於檢方偵訊時的供詞，以及吳芳儀已被法院裁定羈押等偵查秘密，並於律見吳女之後，通知共犯陳永山變賣吳女名下的金飾、過戶BMW名車，並指導如果銷贓後被查辦的置辯說詞；趙浩程、蔡沅諭2律師也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團，北檢依洩密罪起訴李女等3名律師，全案現由北院審理中。

