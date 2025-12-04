打詐、掃黑雙冠 彰化縣警局獲國家警光獎

彰化縣警局打詐、掃黑績效卓著，獲警政署長張榮興（左4）頒獎表揚。（圖由警方提供）

彰化縣警局今年在打詐及掃黑勇奪全國指標性專案第1名佳績，其中打詐4連霸，掃黑更是勇奪5連霸，個人組也有3位同仁獲得優等肯定，成績亮眼，本月2日由警政署長張榮興在「國家警光獎」中頒獎表揚，其中資訊科長柯宏叡帶領團隊打造警政稽核分析平台，利用AI協助各單位即時發現日誌異常，使今年上半年稽核件數達491件，較去年同期成長超過3倍，特別受到矚目。

彰化縣警局指出，過去1年內，彰化警方共查獲189件詐欺集團案件、1044名成員，成功扣得現金、不動產與虛擬貨幣等不法所得，總額超過4.7億元。掃黑肅槍同樣交出亮眼成績，今年獲獎的治平成果包含查獲47件案件、329人到案，並查到近3000萬元不法利得，成功完成全國同步掃黑5連霸，並持續透過強化情資網絡及主動偵辦策略，有效掃黑肅槍。

另3人獲個人組優等

除了團體獎項，今年彰化也有3名同仁在個人組獲得優等表揚，分別是資訊科長柯宏叡、刑警大隊偵查員歐州朋、員林分局偵查隊小隊長陳宏斌。歐州朋成功查獲游姓嫌犯等37名成員，並向上溯源查出以投資公司為名義的詐欺網路，詐欺金額高達2億元，另查扣現金400餘萬元；陳宏斌不僅查獲大量海洛因，也破獲自製槍械與爆裂物案件。

彰化縣警局長陳明君表示，本次能在國家級獎項中獲得多項肯定，是全體同仁長期在第一線打拚的成果，將持續推動科技設備更新、強化跨單位合作與在地勤務深耕，讓民眾在生活中能感受到更高的安全感。

