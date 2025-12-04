為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    實驗室意外演練 中山大學加強應變能力

    2025/12/04 15:48 記者黃良傑／高雄報導
    「教育部114年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議」，針對全台校園環境保護與安全衛生，加強應變能力，今年特別加碼舉辦「實驗室意外事故處理演練」。（圖由中山大學提供）

    國立中山大學今（4）日連續2天舉辦「教育部114年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議」，針對全台校園環境保護與安全衛生，加強應變能力，今年特別加碼舉辦「實驗室意外事故處理演練」。

    環境部化學物質管理署署長蔡孟裕、勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富受邀到場發表專題演說；中山大學環安中心、總務處、學務處同仁及環工所學生也共同示範，模擬廢液處理與氫氟酸操作時的突發事件，表演正確的第一線應變方式，讓參與師生透過「看得見的教學」強化實驗室安全知識。

    全國各公私立大專校院環安衛主管及相關機關今天齊聚一堂，透過交流彼此經驗，共同探索在極端氣候與化學風險升高的時代，如何打造更永續、更安全的校園環境，也是全台校園環境保護與安全衛生的年度指標活動。

    中山大學校長李志鵬致詞表示，恭喜去年度表現亮眼的3所特優學校、7位資深環安衛主管及成功大學特聘教授蔡朋枝，強調這些成果反映環保與安全衛生工作的專業投入，十分值得各校借鏡。

    李志鵬表示，中山大學長年在環安衛領域深耕，將永續理念融入教學、研究與行政環節，近年獲得112年「國家永續發展獎」及114年「經濟部節能標竿獎」肯定，同時通過教育部「校園職業安全衛生管理制度」認可，並由職安人員獲得教育部校園安全衛生管理創新作為優等獎，目前中山大學累積「無災害工時」達2151萬2728小時，象徵校園安全文化已深植於教職員工生日常，為建立「健康、零災害的職場與學習環境」奠定重要基礎。

    「教育部114年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議」，針對全台校園環境保護與安全衛生，加強應變能力，今年特別加碼舉辦「實驗室意外事故處理演練」。（圖由中山大學提供）

