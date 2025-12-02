清潔隊員好心送32元電鍋慘換貪污罪！律師：法條應明確「微罪不舉」定義

法界認為本案凸顯法律對於「微罪重罰」的爭議，直指貪污治罪條例的重刑設計，並未考量公務員因數十元小物品而被套入重罪的可能。示意圖。（資料照）

台北市環保局黃姓清潔員因將回收場取得、價值僅32元的大同電鍋轉贈拾荒老婦，遭依貪污罪起訴，士林地院今判刑3月、緩刑 2年、褫奪公權1年。法界認為，本案凸顯法律對於「微罪不舉」的爭議，直指貪污治罪條例的重刑設計，並未考量公務員因數十元小物品而被套入重罪的可能，同時授權法務部設立「價值門檻」，讓微罪可不追訴，以避免司法資源浪費。

曾待過民生、企業金融犯罪專組的前新北檢察官、現為律師的莊勝博受訪表示，公務員廉潔固然是國家追求的重要公益，但在實務上，常出現「有情輕、法重」的現象。他舉例，過去虛報加班費等小額貪汙案件在實務認定上曾出現見解不一，雖然最高檢後來已有統一意見，但類似爭議仍時有所聞。

所謂虛報加班費案件，指的是公務員在報帳時，將未實際加班或未獲核准的加班費列入申請，涉嫌違法挪用公款。過去這類案件金額通常較小，但在實務上，不同檢察機關對是否起訴、如何量刑，曾出現見解不一，最後則經高檢署統一定調為刑法詐欺罪，而非以貪汙治罪條例處理。

莊勝博認為，小額貪污案件固然值得檢討現行法制是否過於嚴苛，但若相關單位認為需要修正，應特別注意規範的「密度」。若僅進行框架性修法，而實務上各類情形差異甚大，仍可能造成個案認定落差過大的問題，難以達到公平一致的裁量效果。

律師黃柏榮則表示，修法方向似乎集中在刑度減輕，但為避免浪費司法資源，應授權法務部定期檢視案件的金額與價值範圍。他指出，若低於一定價值的案件可以不追訴，才有助降低類似事件再度發生的可能。現行緩刑制度雖不需入監服刑，但若緩刑期間再犯，緩刑將被撤銷，因此仍無法解決小額案件被追訴的根本問題。

黃柏榮進一步指出，貪污治罪條例原本是處理「重大、公務員嚴重圖利」的重罪，法定刑動輒7年、10年起跳，並未設想有人因3、40元小物品就被套進如此重刑。實際上，刑事訴訟法中早已有「微罪不舉」概念，即金額低、社會危害小的案件檢察官可選擇不起訴，以節省國家資源，但仍有部分檢察官擔心被指縱放，往往仍照章起訴以求保險。

