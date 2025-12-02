嘉義山區偷406面道路標誌牌賣變 男子判刑1年10月

嘉縣山區道路406面行車標誌去年10至11月間遭楊嫌偷走變賣。（中埔警分局提供）

屏東縣楊姓男子缺錢花用，去年10至11月間利用Google街景搜尋偏僻路段，前後5次竊取嘉義縣山區道路反光牌、方向導引牌等標誌牌共406面賣變，造成公路單位損失金額約121萬元。嘉義地院日前依加重竊盜罪判處楊男有期徒刑1年10月。可上訴。

檢警調查，45歲楊男因缺錢花用，先以Google街景圖搜尋目標後，於去年10至11月間前後5次特地從屏東跑到嘉義做案，並鎖定山區車流、人煙較少的地方下手。



楊男陸續在番路鄉、中埔鄉及大埔鄉原多處山區道路，使用充電式電動板手竊取406面道路標誌反光牌及方向導引牌，再賣到資源回收場，造成公路單位損失金額約121萬元。

警方經調閱監視器及車牌辨識系統，於去年12月10日持搜索票至屏東縣楊男住處搜索，查獲作案工具，另於屏東某回收場查扣楊男變賣的交通標誌牌。

法院指出，楊男並非無謀生能力，不思循正當途徑賺取所需，卻持續竊取公共設施，侵害公部門財產並影響用路人安全；審酌楊男犯後始終坦承不諱，依法均屬加重竊盜，依5罪分論併罰，定應執行徒刑1年10月。

