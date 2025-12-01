成功鎮吊車事故1死1傷 警義消偕同吊車11小時終讓人員脫困

歷經11小時努力，將人脫困救出。（消防局提供）

成功鎮沿海堤防昨一輛160噸級吊車吊掛消波塊時不慎翻覆，車輛起火燃燒，兩名人員受困。台東縣警消前往救援，結合海巡、警察及民間吊車業者，歷經11小時的馬拉松式救援，於22時35分救出最後一名受困者，惜已死亡多時。

台東縣消防局表示，指揮中心於昨日上午11時24分接獲報案，雖救援人員6分鐘即抵達現場，但大型吊車翻覆卡在堤防邊緣，駕駛座嚴重變形，一名作業員意識清楚但遭車體夾住，另一名駕駛（老闆）則受困駕駛座，已無生命徵象。搜救人員當機立斷，立即使用軍刀鋸及三合一破壞剪破壞車體，於12時02分協助作業員脫困，並由救護車送往台東馬偕醫院救治。

一波未平一波又起，作業員才剛脫困2分鐘，現場突然起火，警義消以海水、泡沫覆蓋滅火，花了約2.5小時撲滅。由於事故車重達160噸且結構複雜，現場指揮體系迅速協調台東市區及高雄陸續調度100噸、120噸及200噸級吊車趕赴現場，從19時30分展開聯合吊掛作業，直到22時00分第三次吊掛成功，將變形的駕駛艙從海堤邊緣拉開空間。

為確保救援人員與患者安全，現場指揮官特別設置「安全官」全程監控鋼纜狀況，並於地面鋪設吸油棉防滑，同時在狹窄的海堤上利用雙節梯與掛梯架設臨時工作檯面，並設立裝備器材區以利作業。

消防人員在極度受限的空間內，精準操作三合一頂撐、軍刀鋸及月牙剪等破壞器材分解車體，期間並利用繩索固定患者以防滑落。經警義消人員不懈努力，終於在22時35分將罹難駕駛遺體脫困，交由家屬及勤區警方進行後續處理。

台東縣消防局呼籲，大型機具作業具高度風險，相關業者在進行高危險作業時，務必嚴格遵守安全規範，並隨時注意周遭環境變化，以確保作業人員安全。

陸續以不同噸位吊車作業。（消防局提供）

在濕滑、惡劣環境仍努力將人脫困救出。（消防局提供）

