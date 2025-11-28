土地公廟會計月薪僅6K 廟方挨告喊冤：他自願奉獻給神明

大寮區前庄福德宮蔡姓前會計認為遭廟方剝削薪資，但法官認為他不是受僱勞工，判敗訴。（翻攝廟方臉書粉專）

蔡姓男子在大寮區前庄福德宮擔任會計，但他認為每月薪水僅1萬2千元，還被降薪到6千元，甚至還有3個月沒領過薪水，不符合勞基法規定，提告要求廟方返還他工作3年半來的73萬多元薪資差額，但廟方喊冤稱蔡男只是志工性質的會計，並非正式聘任，法官審酌相關事證後，採信廟方說詞，判蔡男敗訴。

判決指出，蔡姓男子從2018年起在奉祠土地公的前庄福德宮擔任會計，工作內容除會計、出納等文書工作外，還有應付主委、總幹事、監事交派的事務，蔡男認為，自己從2020年1月開始向廟方支薪，但每月領到的薪水很不固定，最多時領到1萬2千元，甚至還有3個月沒領過薪水，且廟方也沒有幫他投保勞健保，廟裡缺廟公時期，他還要幫忙開、關廟門，因此2023年4月被解雇後，提告要求返還73萬多元薪資差額。

高雄地方法院審理時，廟方喊冤指稱，在台灣多數廟宇文化中，廟內職務多為信徒出於對神明奉獻目的無償擔任，蔡男原本無償管理廟方財務，直至2020年4月因廟宇重建，工作量增加，才撥給他每月1萬2千元報酬，後來又改為5千元，但廟方從來沒有正式聘任蔡男當會計，廟裡也沒有他的電腦、辦公桌，甚至蔡男上班也不用打卡，不來上班也不用請假，雙方並非僱傭關係，而是委任關係。

法官傳喚廟方總幹事作證，總幹事稱，缺廟公的時期，都是他在清掃、擦拭供桌、奉茶等，另外爐主、頭家（選任經由向神明擲茭方式，自信眾中選出12人，每人輪一個月）10幾人輪流做開關廟門及上午打掃，一個人做一個星期，做完就離開，剩下都是他在處理，他與爐主、頭家都沒有支薪，都是志工性質，蔡男完全沒有幫忙做廟祝的工作，只有做他的會計工作而已。

總幹事說，蔡男的工作內容是募款收錢、做帳及去匯款，報表是一年報告一次，是志工性質，不一定每天都要到，收完款就離開，沒有規定上下班時間，也沒有打卡，沒有遲到、早退；法官根據相關事證，採信廟方說詞，認定蔡男不符合勞基法規定的會計工作，因此判他敗訴，可上訴。

