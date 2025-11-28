為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    潮州警查獲男子毒駕 屏東首件「現場快篩告發再扣車」

    2025/11/28 10:30 記者陳彥廷／屏東報導
    員警發現黃男以詭異行徑騎乘機車。（警方提供）

    警政署本月20日全面啟動全國性「毒品唾液快篩」執法，屏東潮州警方也查獲毒駕，成為屏東縣首件「現場採證、立即告發」的毒駕違規案件，警方強調，若是拒檢，將比照酒駕開罰18萬元罰單，且同樣要「人車分離」，若是極有嫌疑，還會請檢方指揮，讓傷害沒有擴大的空間。

    潮州警分局光華派出所於26日23時10分，在潮州鎮永德路段查獲一起施用毒品後駕車案件，並依「現場採證快篩陽性」程序立即開立毒駕違規告發單，為屏東縣首件依新制完成現場採證後即時告發的案件。

    警方表示，警員江承恩、蘇韋綾及實務生饒家榮夜間巡邏時，於永德路段發現1男子騎乘重型機車搖晃不穩、且多次急煞，顯有危險駕駛情形，警方攔查。盤查期間，員警聞到該名黃男身上散發疑似毒品氣味，黃男亦坦承先前施用毒品。

    由於黃男為調驗人口，警方依法告知唾液毒品快篩的權益，黃男同意後由警方現場施作採證程序，快篩結果呈毒品陽性反應。警方隨即依道路交通管理處罰條例規定，當場開立毒駕違規告發單。

    依規定，本案黃男施用毒品後駕車者，可處3萬元至9萬元罰鍰，並當場移置保管車輛。同時，後續將待毒品檢驗報告出爐後，再依公共危險罪嫌偵辦，並通報衛生單位啟動後續處遇措施。潮州警分局呼籲，毒品施用後駕車危害自身及他人安全，警方將持續加強巡查與執法，全力防杜毒駕，維護道路交通安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    員警發現黃男以詭異行徑騎乘機車。（警方提供）

