為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    色男伸鹹豬手還嗆「妳以為長得很漂亮？」被害女不堪受辱報警

    2025/11/28 08:13 記者湯世名／彰化報導
    彰化市1名女子被陌生男抓摟肩還被嗆，不堪受辱報警性騷。模擬情境圖。（記者湯世名攝）

    彰化市1名女子被陌生男抓摟肩還被嗆，不堪受辱報警性騷。模擬情境圖。（記者湯世名攝）

    1名女子到彰化市某郵局排隊寄信時，竟有1名男子經過時摟抓著她的肩膀說「借過」，女子驚嚇甩開狠瞪，男子竟嗆「妳以為妳長得很漂亮喔？妳是長得多美？」女子覺得噁心快步離開，返家後愈感氣憤與受辱，昨天（27日）向彰化警分局報案，由警方依性騷擾防治法受理，警方指將調閱監視器找出男子身分，再通知到案說明釐清案情。

    該名女子在臉書PO文指出，26日去彰化市某郵局寄信排隊時，1名年約65歲的男子從她背後經過，竟摟抓著她的肩膀約1-2秒說著「借過」，她立即甩開氣得看著對方表示，用說的或輕拍就好，為什麼要這樣抓著她的肩膀？讓她感到非常莫名其妙且不適。沒想到男子全無歉意，還在眾人面前來回多次對她說「我是一個老人，妳以為妳長得很漂亮喔？妳是長得多美？」

    當時女子趕著接小孩，且看到男子越覺得噁心因此趕快離開，回家以後對男子碰觸她身體的行為和說的話，越感不舒服。家人知道後也相當氣憤，因為男子還有可能再去隨意這樣對待下一個人。

    女子昨天鼓起勇氣向彰化警分局報案，由警方受理完畢。女子指出性騷擾防治法是保護被害者的，甚至隱藏被害者個資避免被2次傷害，也再次告訴每位平等的男女老幼，大家應該互相尊重、勇敢維護自己的基本權利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播