9旬婦疑凌晨點蠟燭起火 基市10多名住戶驚險逃生

基隆市中山區成功二路一間民宅今天凌晨0時許發生大火，還好獨居屋內的90多歲紀姓老婦，及時被鄰居救出，10多名鄰居也及時逃出，無人受傷。（記者林嘉東翻攝）

基隆市中山區成功二路一間民宅今（28日）凌晨發生大火，還好獨居屋內90多歲紀姓老婦，及時被鄰居救出；由於火勢猛烈，很多住戶都已入睡，附近住戶奔相走告，10多名住戶及時逃出，無人受傷。警消初步研判，起火前，紀婦在屋內點蠟燭不慎引發火勢，不過，起火原因還有待火調科釐清。

基隆市消防局今天凌晨 0點36獲報，中山區成功二路95號1樓民宅發生火警，消防隊員出動15輛消防車、30多名消防隊員趕抵時，樓高3層樓的水泥建物，1樓民宅已全面燃燒，不斷有火舌從屋內竄出，冒出很大黑煙，還向上延燒2樓民宅，幸未傳人員傷亡。

紀婦眼見房子被火舌吞噬，癱坐在巷口地上一直哭，鄰居不忍上前安慰，紀婦情緒激動，眼淚停不住，還好紀婦並未受傷，警方已通知中山區公所協助安置；警消初判火災前，紀婦因為停電點蠟燭不慎引發火勢，真正起火原因有待火調科進一步調查釐清。

