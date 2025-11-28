為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夜店撿屍陌生女子強行嘿咻 賠90萬仍重判原因曝光

    2025/11/28 06:35 記者鮑建信／高雄報導
    尤男涉嫌夜店撿屍酒醉陌生女子，帶往旅館性侵，被高雄高分院判刑。（情境照）

    高市尤姓男子到夜店消費，見陌生女子不勝酒力，爛醉如泥，涉嫌將她帶往摩鐵強行嘿咻，雖賠償90萬元和解，被害人並為他求情，仍被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑3年。

    判決書指出，2024年2月15日凌晨3點多，被告尤男在某夜店飲酒消費，見不認識女子小玉（化名）因不勝酒力，爛醉如泥，認為有機可乘，於是將她帶往旅館房間後，涉嫌指侵得逞。

    小玉醒來後，警覺身體有異，到市警局婦幼隊報案，辦案人員傳喚尤男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並被地院法官判處有期徒刑3年。

    他不服上訴指出，案發後深知悔悟，並與小玉達成和解，賠償90萬元，希望能夠宣告緩刑；小玉也替他求情，能夠從輕發落。

    高雄高分院調查，尤男在警訊、偵查均否認犯行，後來雖和解、認錯，但審酌其撿屍陌生女子行為，及被害人身心受創甚鉅，每憶及此事皆引發情緒崩潰，不宜宣告緩刑，駁回上訴，尚未定讞。

