波力不算著名商標？夾娃娃機擺盜版玩具 男子挨告侵權判無罪

小朋友喜歡的「救援小英雄波力」，在法官眼中可能算不上「著名商標」。台南地檢署認為，陳姓娃娃機業者販售盜版波力玩具，但智慧財產及商業法院覺得，全案沒有證據證明「波力」是著名商標，陳男又是從餐飲改做夾娃娃機，很難證明他是明知盜版還侵權販售，所以維持一審無罪，駁回檢方上訴。

檢方指控陳姓業者2022年因為疫情轉行經營夾娃娃機，向網路批發商進貨印有POLI圖樣的玩具車，放進店門旁機台，以每次10元方式供人夾取。警方搜索時扣得同款玩具車144件，鑑定都為未獲授權的仿冒商品，一審宣告全數沒收，但認為罪證未達無合理懷疑標準，判陳男無罪。

檢方不服上訴，「波力」在玩具市場知名度高，陳男不可能不認得這個商標，又以20多元低價向上游進貨，外盒也沒有授權標示與雷射防偽貼紙，仍放進機台收費夾取，足見明知販賣仿冒商品，請求改判有罪。

合議庭強調，著名商標須有客觀資料證明已為相關業者與消費者普遍認知，檢方僅指出這部動畫曾在幼兒頻道播出，未提出更具體數據，難以推論「波力」是家喻戶曉標記。陳男又是從餐飲轉做小規模夾娃娃機生意，透過網路頁面進貨，商品眾多卻看不出授權來源，要他只憑較低價格與包裝細節就必然辨識仿冒，標準過於嚴苛，頂多反映疏於查證，尚不足構成商標法第97條要求的明知侵權。

法院最後認為，全案的證據只能證明陳男確實陳列販售涉案玩具車，卻無法排除他是否明知侵權的合理懷疑，依無罪推定原則，維持一審無罪判決，同時沒收144件仿冒玩具車，未將他販售所得的530元視為犯罪所得追繳，全案不得再上訴。

