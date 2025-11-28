為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    南投茶商遭詐騙330萬 車手判刑1年3月並須全額賠償

    2025/11/28 06:32 記者張協昇／南投報導
    南投茶商遇假投資遭詐330萬，南投地院將呂姓車手判刑1年3月，並須全額賠償330萬元損失。（資料照）

    南投茶商遇假投資遭詐330萬，南投地院將呂姓車手判刑1年3月，並須全額賠償330萬元損失。（資料照）

    南投縣林姓茶商誤信假投資詐騙集團高獲利騙術，投資330萬元一去不回，提告前來取款的呂姓車手，呂男不但被南投地院依詐欺罪判刑1年3月，還必須全額賠償林某遭詐騙的330萬元。

    判決書指出，呂姓男子加入在通訊軟體Telegram暱稱「曹坯」、「文李」等人組成的投資詐騙集團，以「高收益」、「穩定獲利」為誘餌詐騙，呂男依「曹坯」等人指示，專門負責向被害人收取詐騙贓款，今年4月前往南投縣某茶行向林姓茶商收款330萬元。事後林某發現受騙提告呂男涉及詐欺罪，附帶民事訴訟請求損害賠償，並訴請呂某全額賠償其所遭詐騙的330萬元。

    南投地院刑庭法官依詐欺罪將呂男判刑1年3月；民庭法官也認為，現今社會金融機構、自動櫃員機廣布，便於一般大眾隨時就近辦理大額款項轉帳，收款若非所欲轉匯、收受款項涉及不法，並掩飾其身分規避後續追查，應無必要給付報酬委請專人代為出面向他人收取現款，而呂男雖未直接參與詐騙過程，惟其取款行為助力詐團詐取財物得逞，與被害人所受財產上損害之間具備相當因果關係，自屬共同侵權行為人，應負連帶賠償責任，且被害人得對共同侵權行為人中任一人請求賠償其所受全部損害，其訴請被告賠償其所受全部330萬元財產上損害，應屬有據。

