為一只歐米茄 分手同性伴侶對簿公堂撕破臉

孫姓女子在當鋪外拉扯攔車，強行向前同性同居伴侶取回手錶，地院依強制罪判拘役15日，可易科罰金。（記者王捷攝）

為拿回自己的歐米茄手錶（OMEGA），孫姓女子與分手的同性伴侶再撕破臉。孫女指控分手前告訴人拿她的名錶去典當，要贖錶那天，她在當鋪外攔車搶錶，被控搶奪，但因沒證據能證明手錶是告訴人的，台南地方法院依強制罪簡易判決拘役15日，可易科罰金。

孫女指控，告訴人去年分手前曾把她的手錶拿到當鋪典當，孫女得知手錶將在今年6月間由告訴人贖回，便事先到當鋪外等候。當天下午，告訴人辦完手續準備開車離開時，孫女上前拉扯，並抓住自小客車方向盤，阻止對方離去，再打開車門，從車內拿走手錶。警方受理報案後追查，7月初由孫女主動交出手錶，讓警方扣案。

檢方偵辦時，告訴人主張手錶屬於自己，認為孫女涉有搶奪罪；孫女則表示，手錶是自己出錢購買，告訴人只是拿去典當，並提出要求返還的通訊紀錄。檢方認為，沒有積極證據證明手錶是告訴人所有，依罪證有疑利於被告，不以搶奪論罪，改以強制罪提起公訴。

法院認定，孫女為取回手錶，以強暴方式拉扯並攔車，已妨害告訴人行動自由，符合刑法第304條強制罪；其行為雖屬家庭暴力事件，但家庭暴力防治法沒有獨立罰則，因此改依刑法論處。

法官量刑時指出，孫女本應以理性方式處理財物爭議，卻在當鋪外激烈攔人取物，顯示法治觀念不足；但也考量她在審理中坦承犯行，自述急於拿回手錶，又擔心告訴人離開，一時情急才犯案，並參酌其智識程度與經濟狀況，判處拘役15日，折算標準為1日1000元，可依法上訴。

