11/27 今彩539頭獎開2注！800萬獎落南投、花蓮

11月27日開獎的第114000287期今彩539頭獎開2注，由南投縣竹山鎮竹山里竹山路16之8號1樓「財億彩券行」、花蓮縣新城鄉北埔村北埔路182號「錢億來彩券行」開出；第114000095期威力彩頭獎則摃龜。

第114000095期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、16、26、33、35，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎也摃龜；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共171注中獎，每注可得4000元；陸獎共1170注中獎，每注可得800元；柒獎共2364注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3305注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6354注中獎，每注可得100元；普獎共3萬682注中獎，每注可得100元。

第114000287期今彩539中獎號碼為「07、19、22、25、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6499注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2020注中獎，每注可得50元。

第114000287期39樂合彩中獎號碼為「07、19、22、25、28」，四合摃龜；三合共197注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9985注中獎，每注可得1125元。

第114000287期3星彩中獎號碼為「073」，壹獎共38注中獎，每注可得5000元。

第114000287期4星彩中獎號碼為「6672」，壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

