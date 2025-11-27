為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中華電信假交易損失3411萬 4主管與2業者判緩刑

    2025/11/27 18:59 記者丁偉杰／嘉義報導
    中華電信嘉義營運處4主管與2業者涉犯共同詐欺取財罪，遭嘉義地院判刑。（記者丁偉杰攝）

    中華電信嘉義營運處4主管與2業者涉犯共同詐欺取財罪，遭嘉義地院判刑。（記者丁偉杰攝）

    中華電信嘉義營運處黃姓前副總經理等4名主管，被控於2016年間為了拓展業務，竟與廖姓、張姓2名業者合謀，涉嫌虛構採購案，致中華電信損失3411萬餘元，嘉義地院今天依犯共同詐欺取財罪，判處6人均緩刑，並沒收犯罪所得。

    起訴指出，中華電信嘉義營運處黃姓副總、林姓科長、林姓股長及黃姓業務經理在2016年間因業務衰退，為增加營運處營收，達到績效標準，便組專案小組，與有借貸週轉需求的張姓業者，及另一家與廖男有業務配合的張姓業者，共同創設3筆虛假鋼筋採購案。

    便共同安排虛假交易之外觀，復以不實發票、不實驗收紀錄向中華電信請款，取得撥款後作為廖男周轉之用，以此詐術致中華電信因這3件採購案，損失3411萬餘元。

    判決指出，林姓股長於法院準備程序、審理時皆坦承犯行，其餘5人則分別否認全部或部分犯行，6人均未於本案偵審期間與中華電信公司達成和解，亦未賠償損失。

    惟判決表示，衡酌本案因中華電信為拓展業務，而使員工鋌而走險，於全國各地皆有相類案件，審酌6人均符合得宣告緩刑要件，黃姓前副總等4名主管，分別判處1年4個月至1年6個月不等徒刑，均緩刑4年，各須向公庫支付15萬元至50萬元，及參加法治教育。

    廖姓、張姓2業者分別判處1年6個月、1年徒刑，緩刑4年及3年，各須向公庫支付30萬元、10萬元，及參加法治教育。

