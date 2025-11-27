節拍器聲響！「超慢跑」跑進台中女監 伴收容人找回溫度與力量

台中女監今邀請徐棟英教官前來分享超慢跑。（台中女監提供）

台中女子監獄地處大肚山腰且高齡收容人數日趨成長，典獄長林順斌注意到冬天收容人常感到手腳冰冷、活動量下降，而監所空間有限不易大範圍運動，今天特別邀請超慢跑推廣者徐棟英前來，教導這項動作簡單、節奏溫和且適合大多數人的運動，協助收容人在寒冷季節中仍能保持體能與活力。

活動中，徐棟英以「核心逆齡節拍超慢跑」為主題，分享這項溫和卻極具力量的運動，他強調，超慢跑不是比速度，也不是拚體能，而是「持續」與「穩定」，只要抓住節拍、維持正確姿勢，就能讓核心肌群參與運作，達到燃脂、增肌與循環變好的效果。

示範時，徐棟英耐心地拆解動作：腳掌如何落地、手臂如何自然擺動、如何讓呼吸跟著節奏走，用最容易理解的方式引導大家重新感受自己的身體，原本還略顯緊張害羞的收容人們，在循序練習後，臉上的神情慢慢放鬆，甚至露出久違笑容，隨著節拍器的聲音，一步一步，輕盈又安穩。

此外，監方也由各工場推派數名收容人擔任種子教官，在接受示範課程後再回到工場，帶領其他收容人一起練習，期盼透過這種輕鬆簡單的運動方式，以點帶面，培養收容人運動習慣，未來也將持續推廣適合監所環境的運動，希藉此讓每位收容人都能在有限空間裡，找到紓壓放鬆方法，也在寒冷冬季，為自己找回溫度與力量。

監方希藉此運動協助收容人紓壓放鬆。（台中女監提供）

各工場推派數名收容人擔任種子教官。（台中女監提供）

