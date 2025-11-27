花縣消防局高層遭爆接受廠商豪華宴飲 獨厚捕蜂捉蛇業務

民眾投訴花蓮縣政府消防局李姓高層跟得標廠商交往過密，今年9月廠商宴請最高級和牛餐，甚至還幫廠商在消防局內喬專屬辦公室。（取自Google Maps）

有民眾投訴花蓮縣政府消防局李姓高層跟得標廠商交往過密，今年9月廠商宴請最高級和牛餐，甚至還幫廠商在消防局內喬專屬辦公室，縣議員鄭寶秀昨在議會質詢關心此事。消防局長吳兆遠回應說，豪華宴飲部分，初步了解是為了慶生，幾個主管一起出錢宴請屬下，並無請廠商付錢情形，會要求相關人員落實廉能透明措施。

民眾爆料指出，今年9月李姓主管與相關業務承辦等7人，以慶生為由，與得標廠商共享一桌高達2萬餘元的豪華餐宴，有A5最高級的和牛、松阪豬等，加上2箱12瓶XR-21高級威士忌，全由女性廠商買單。這名廠商負責消防局每年近千萬的捕蜂捉蛇等業務，在消防局內還有專屬的辦公室，2人關係也相當緊密。

爆料還說，其他縣市捕蜂捉蛇這類不確定的案件多採開口契約，視實際需要，隨時通知廠商履約，最終則依實際施作或供應的數量結算費用，不過花蓮卻每年直接編列近1000萬預算，從2022年起都一直是這家廠商得標。已婚的李姓主管跟女廠商關係緊密，還會催核銷撥款進度，在外交際應酬多由廠商陪同及買單。

吳兆遠回應，為減輕消防隊的勤務負擔與專注本業，花蓮縣2021年9月1日起，把捕蜂捉蛇業務委外處理，由中央農業部與縣府預算各出一半，民眾若遇到蜂、蛇問題撥打119報案，由消防局指揮中心轉介給委外廠商處理，標案都經過局內外多名委員公開評選；由於花蓮南北狹長、面積遼闊，每件編列2300元，明年度中央不補助後，完全由縣預算支出，目前考慮回歸農政單位承辦。他上任後廠商已無在消防局辦公。

消防局指出，捕蜂捉蛇相關業務自2021年9月起由農業部林業及自然保育署補助、縣府農業處編列相關經費，由消防局協助招標委外方式辦理，截至今年10月止，共執行1萬5982件捕蜂捉蛇案件，2021年總經費369萬餘元，執行1620件；2022年總經費910萬元，執行2859件；2023年總經費980萬元，執行4096件；2024年總經費908萬4087元，執行3603件；今年度總經費963萬8705元，截至10月底經費使用831萬4710元，執行3804件。

