台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

雲林陳姓男子在阿布達比轉機時遭當地全副武裝人員帶走，人已確定在杜拜警察局。（陳妻提供）

雲林陳姓夫妻11月23日從挑園機場搭機前往土耳其伊斯坦堡，24日清晨在阿布達比機場轉機時，陳姓先生遭5名荷槍實彈人員從空橋直接帶走後音訊全無，陳妻昨（26）日跨海求助，經過我國駐杜拜事處洽詢，陳妻今天中午傳來好消息，先生目前人在杜拜警察局。

陳妻昨天受訪指出，夫妻2人參加土耳其旅行社辦理的16天行程旅遊，23日下午從桃園機場搭機要到土耳其伊斯坦堡集合，飛機抵達阿布達比機場轉機，飛機落地停好，空服人員即上前要求先生先下機，她也跟著一起走出機艙，才走到空橋，就有5名荷槍實彈的人員上前核對先生的護照，也不讓她靠近，核對後就把先生帶走。

請繼續往下閱讀...

陳妻說，先生遭帶走後她透過旅行社及台灣親友協助，也向台灣駐杜拜辦事處連絡，並請台灣的立委協助，完全沒有任何消息，她不知道怎麼辦，兒子只好透過PTT發文求助，希望相關單位能協助讓先生能平安回來。

對此，外交部昨天下午指出，杜拜辦事處24日上午有接獲陳妻電話告稱，先生在阿布達比機場遭警察拘捕，請外交部協助，接獲電話後即洽詢阿布達比警方瞭解原委，辦事處與警方進一步釐清案情，提供後續協助。

陳妻今天上午11點左右透過LINE傳回好消息，指先生目前人在杜拜警察局，辦事處有至警局關心，家屬需要聘請律師才能了解事件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法