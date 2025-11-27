為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中土地公廟深夜全面燃燒 駭人烈焰吞噬瞬成火海

    2025/11/27 09:48 記者許國楨／台中報導
    土地公廟突然起火。（民眾提供）

    土地公廟突然起火。（民眾提供）

    台中市西區深夜驚見火光沖天！位於華美西街一段、公園旁的一處土地公廟，26日晚間10時38分突然竄出猛烈火勢，熊熊火焰將整座建物吞噬，橘紅火舌在夜色中狂舞，現場濃煙不斷往上竄升，火勢甚至燒到外側步道，畫面怵目驚心，附近居民見狀紛紛報案，驚嚇表示「整個公園都被照亮」。

    消防局獲報後，立即派遣第七大隊及中港分隊等共5個單位、各式消防車14輛、消防人員30名，由組長黃世滄擔任指揮官趕赴現場時，土地公廟已陷入全面燃燒狀態，鐵皮屋頂被高溫燒得變形，火焰伴隨噼啪聲不斷往外竄，烈焰甚至從門口、側邊同時冒出，形成一片火海。

    消防人員立即架設水線全力灌救，並同步戒護周邊樹木及公園設施，防止火勢向外延燒，經約12分鐘搶救，火勢於10時50分控制，10時51分完全撲滅，所幸無人員傷亡，據了解，起火建物為一樓磚造鐵皮結構，內部堆放雜物及神像，燃燒面積約10平方公尺，至於起火原因，正由火調人員進一步調查中。

    駭人烈焰吞噬瞬成火海。（民眾提供）

    駭人烈焰吞噬瞬成火海。（民眾提供）

    火勢迅速控制撲滅，幸無人員傷亡。（民眾提供）

    火勢迅速控制撲滅，幸無人員傷亡。（民眾提供）

