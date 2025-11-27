為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    17歲少女玩交友軟體XO遇陷阱 東區百貨見面前被勒索5萬保證金

    2025/11/27 09:51 記者鄭景議／台北報導
    員警向少女詢問案情。（記者鄭景議翻攝）

    員警向少女詢問案情。（記者鄭景議翻攝）

    台北市17歲楊姓少女日前透過交友軟體「XO」結識一名男子，兩人上週末相約在東區某百貨公司見面時，對方竟當場變臉，藉口稱見面前需繳交新台幣5萬元「安全保證金」，更自稱有幫派背景，恐嚇少女若不配合就「當心自身安全」。楊姓少女心生畏懼，緊急向百貨公司求助。大安分局敦化南路派出所獲報後立即趕到現場，成功阻止這起詐騙案，並將少女平安交由父母親帶回。

    大安分局表示，日前接獲47歲的楊姓男子報案，稱女兒疑似遭遇詐騙，急需警方協助。員警趕赴查處，經了解，被害人楊女在交友軟體「XO」上結識一名陳姓男子，兩人相談甚歡後，相約見面。

    不料，雙方碰面前，陳男即要求楊女先向他們的「公司經理」繳交鉅額保證金5萬元，並宣稱自己是幫派分子，若不繳錢恐怕難保證少女的安全，還以「只給你30分鐘」等言語催促少女繳錢，企圖以恐嚇方式騙取財物。楊女感到害怕，立即向該百貨公司VIP室服務人員求助，服務人員隨即通知少女的父母即警方。

    警方到場後，向楊女詳細說明常見的交友詐騙手法，並提醒她切勿聽信不明人士要求，應保障自身安全與權益。最後由警方協助聯繫父母親接回，楊女得以平安返家。

    大安分局呼籲，倘若遇到疑似詐騙情形，如不明指示匯款、交付費用等要求，當下務必保持冷靜，並可立即撥打110向警方或165反詐騙專線查證，避免遭受不法侵害。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾人身及財產安全。

    少女與網友對話。（記者鄭景議翻攝）

    少女與網友對話。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播