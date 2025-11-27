彰化男硬上少女致懷孕引產 判刑7年1月

彰化男子與一名未滿14歲的少女交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，少女因此懷孕並引產，身心嚴重受創。（情境照）

彰化一名成年男子與一名未滿14歲的少女交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，少女因此懷孕並引產，身心嚴重受創。案經彰化地方法院審理，男方雖辯稱雙方為情侶關係且願和解，但法官認定違反其意願強制性交，造成懷孕引產，犯罪情節重大，依《刑法》對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年1月。

判決書指出，被告與女方交往，明知對方年紀小，還對她伸魔掌性侵得逞。事件發生後，是女方家長發現帶她就醫檢查才發現已懷孕，家人報警，警方展開調查，確認男方涉嫌對未成年少女強制性交，並依法移送彰化地方檢察署偵辦。

被告在審理時坦承犯行，並透過辯護人表示，雙方是男女朋友關係，案發後深感悔意，願意賠償，但女方家屬無意願調解，也未能達成和解。法官審酌多項證據，認定被告違反女方意願強制性交，且導致她懷孕並須進行引產手術，對其身心造成嚴重傷害。

法官指出，被告所為觸犯《刑法》第222條第1項第2款「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」，案發時被告已成年，明知對方未滿14歲，身心發展尚未成熟，卻為滿足個人性慾，強制性交得逞，並導致少女懷孕、引產，嚴重侵害其身體自主權與心理健康，犯罪手段惡性不輕，危害嚴重。

