為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化男硬上少女致懷孕引產 判刑7年1月

    2025/11/27 09:41 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化男子與一名未滿14歲的少女交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，少女因此懷孕並引產，身心嚴重受創。（情境照）

    彰化男子與一名未滿14歲的少女交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，少女因此懷孕並引產，身心嚴重受創。（情境照）

    彰化一名成年男子與一名未滿14歲的少女交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，少女因此懷孕並引產，身心嚴重受創。案經彰化地方法院審理，男方雖辯稱雙方為情侶關係且願和解，但法官認定違反其意願強制性交，造成懷孕引產，犯罪情節重大，依《刑法》對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年1月。

    判決書指出，被告與女方交往，明知對方年紀小，還對她伸魔掌性侵得逞。事件發生後，是女方家長發現帶她就醫檢查才發現已懷孕，家人報警，警方展開調查，確認男方涉嫌對未成年少女強制性交，並依法移送彰化地方檢察署偵辦。

    被告在審理時坦承犯行，並透過辯護人表示，雙方是男女朋友關係，案發後深感悔意，願意賠償，但女方家屬無意願調解，也未能達成和解。法官審酌多項證據，認定被告違反女方意願強制性交，且導致她懷孕並須進行引產手術，對其身心造成嚴重傷害。

    法官指出，被告所為觸犯《刑法》第222條第1項第2款「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」，案發時被告已成年，明知對方未滿14歲，身心發展尚未成熟，卻為滿足個人性慾，強制性交得逞，並導致少女懷孕、引產，嚴重侵害其身體自主權與心理健康，犯罪手段惡性不輕，危害嚴重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播