為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    18分鐘搬光無人泡麵店10桶配料、3包食材 台南阿姨被抓包才付錢

    2025/11/26 21:22 記者王捷／台南報導
    陳姓婦人18分鐘掃走吾人麵店的10桶配料3包食材與10包泡麵都沒付錢，隔天撬電子鎖，事後付3825元，仍因竊盜與毀損挨判罰金拘役。（資料照）

    陳姓婦人18分鐘掃走吾人麵店的10桶配料3包食材與10包泡麵都沒付錢，隔天撬電子鎖，事後付3825元，仍因竊盜與毀損挨判罰金拘役。（資料照）

    陳姓婦人先到無人自助泡麵店分3趟、在18分鐘內，掃光店家10包泡麵、10桶配料，外加3包食材，還沒付錢，隔天又撬開店家門鎖聲稱要煮麵吃，店家連兩天被騷擾提告，陳婦被抓到後，賠償店家等價損失，因竊盜被判1萬2000元罰金、緩刑，毀損部分則是拘役20天。

    陳婦在去年5月間，趁無人泡麵店沒人看管，從貨架與冷藏櫃拿走韓國不倒翁泡麵10包，以及泡菜、牛蒡絲、海帶芽、黑輪、年糕、小肉丁、高麗菜等配料，合計18桶配料，通通沒到櫃台結帳就離開。

    店家清點備料時發現數量明顯不對，少了約3825元，調閱監視器畫面才看出同一名婦人分次把食材端走於是報案。警方循線通知陳婦到案，她在警詢、偵查及法院訊問時都坦承犯行，並在判決前把3825元全數返還，法院認為她首次涉犯竊盜，又已賠償損失，依竊盜罪判罰金1萬2000元，得以1日折算1000元易服勞役，並宣告緩刑2年。

    不過，司法紀錄也顯示，陳婦在竊走食材隔天下午，又回到無人泡麵店門口，拿螺絲起子撬店門電子鎖，當場將電子鎖撬壞。她辯稱只是想進去煮麵給家人吃，沒有成功打開門，但監視畫面與損壞照片都證實電子鎖遭破壞，法院依毀損罪另判拘役20日，可用罰金折抵。

    法官審酌陳婦個人條件與犯後表現，認為她為了市價不到4000元的泡麵食材，分3趟掃走18桶配料和10包泡麵，隔天又把店門電子鎖撬壞，最後換來竊盜與毀損兩條刑事判決，只能用罰金、拘役與緩刑紀錄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播