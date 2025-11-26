18分鐘搬光無人泡麵店10桶配料、3包食材 台南阿姨被抓包才付錢

陳姓婦人18分鐘掃走吾人麵店的10桶配料3包食材與10包泡麵都沒付錢，隔天撬電子鎖，事後付3825元，仍因竊盜與毀損挨判罰金拘役。（資料照）

陳姓婦人先到無人自助泡麵店分3趟、在18分鐘內，掃光店家10包泡麵、10桶配料，外加3包食材，還沒付錢，隔天又撬開店家門鎖聲稱要煮麵吃，店家連兩天被騷擾提告，陳婦被抓到後，賠償店家等價損失，因竊盜被判1萬2000元罰金、緩刑，毀損部分則是拘役20天。

陳婦在去年5月間，趁無人泡麵店沒人看管，從貨架與冷藏櫃拿走韓國不倒翁泡麵10包，以及泡菜、牛蒡絲、海帶芽、黑輪、年糕、小肉丁、高麗菜等配料，合計18桶配料，通通沒到櫃台結帳就離開。

店家清點備料時發現數量明顯不對，少了約3825元，調閱監視器畫面才看出同一名婦人分次把食材端走於是報案。警方循線通知陳婦到案，她在警詢、偵查及法院訊問時都坦承犯行，並在判決前把3825元全數返還，法院認為她首次涉犯竊盜，又已賠償損失，依竊盜罪判罰金1萬2000元，得以1日折算1000元易服勞役，並宣告緩刑2年。

不過，司法紀錄也顯示，陳婦在竊走食材隔天下午，又回到無人泡麵店門口，拿螺絲起子撬店門電子鎖，當場將電子鎖撬壞。她辯稱只是想進去煮麵給家人吃，沒有成功打開門，但監視畫面與損壞照片都證實電子鎖遭破壞，法院依毀損罪另判拘役20日，可用罰金折抵。

法官審酌陳婦個人條件與犯後表現，認為她為了市價不到4000元的泡麵食材，分3趟掃走18桶配料和10包泡麵，隔天又把店門電子鎖撬壞，最後換來竊盜與毀損兩條刑事判決，只能用罰金、拘役與緩刑紀錄。

