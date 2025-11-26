為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒中下藥帶年輕女警開房間 已婚老巡佐瞎扯「好玩」重判4年6月

    2025/11/26 14:57 記者楊國文／台北報導
    已婚資深巡佐游宗翰，涉嫌在酒中下藥後，帶陷入意識不清的年輕女警開房間，高院依加重強制猥褻罪重判4年6月。（情境照）

    已婚資深巡佐游宗翰，涉嫌在酒中下藥後，帶陷入意識不清的年輕女警開房間，高院依加重強制猥褻罪重判4年6月。（情境照）

    台北市警已婚的50多歲巡佐游宗翰，邀年輕單身女警聚餐，卻偷偷在酒中女警摻入有鎮靜效果的Clozapine藥物，並趁她神智不清時帶往旅館，女警事發後身心崩潰提告，一審僅依剝奪他人行動自由罪判游男2年8月，全案上訴後，案情逆轉，高等法院改依加重強制猥褻罪判游男4年6月徒刑，可上訴。

    民事部分，女警不甘受辱，對游男求償百萬，法院判游男須賠償醫療費與精神撫慰金共43萬6420元，可上訴。

    判決指出，資深巡佐游宗翰已婚且育有子女，和被害女警是同事。游宗顯以將前往警大受訓為由，單獨邀約女警於2022年2月13日晚間6時19分許至北市某間韓式餐廳用餐，沒想到游男趁她不注意，將含有鎮靜效果藥物Clozapine摻入酒杯，並倒入韓國瑪格利酒，再以筷子攪拌均勻後，遞給她飲用。

    女警飲用該酒後，晚上7時10分開始出現頭暈、恍惚、精神不濟等症狀，游男看見女警陷入昏沉、腳步不穩等情況，攙扶她離開餐廳，並攔計程車前往北市中山區某知名精品旅館。

    當晚9點多，女警醒來，發現躺在旅館內，而游男坐在椅子上，認為有異，游男見狀，攔計程車送女警到捷運站，讓她自行返家。女警指控，游男未經她同意開房間，還褪去她外套、撫摸腰部等私密部位，提告、求償。

    游男否認限制女警行動自由，也無不法，辯稱基於好玩和分享心態，才在女警酒杯中加入可降低酒精濃度的物質，不知其中含有鎮靜效果Clozapine成分，因為他已婚、女警是單身，怕警察同事說閒話，才帶她到精品旅館好好休息再返家。

    女警稱因游男是資深的警界長官，也很照顧她，當天他以受訓為由邀請她吃飯，不便拒絕才前往。她平時的酒量很好，喝2、3罐啤酒不成問題，但喝下游男給的那杯酒後，就開始出現頭暈、恍神、精神不濟狀態，沒想到竟被他下藥。

    台北地院根據監視畫面顯示游男對女警喝酒後意識不清情形，反應平靜，未檢查她的身體狀況，即搭計程車帶她去旅館開房間，其下藥行為有明顯不法犯意，依剝奪他人行動自由罪判游男2年8月。上訴後，高等法院認定游男涉加重強制猥褻罪，改判4年6月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

