台大學霸林睿庠暗網販毒 北檢扣2億多資產通緝40年

24歲台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，涉使用化名「法老」（Pharoah）在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，交易金額高達32億元，儼然是一名「數位大毒梟」，他去年5月在美國紐約落網，被依販毒等罪起訴；台北地檢署今年5月間已查扣林的天母豪宅及現金存款等2億多元資產，6月發布通緝，通緝時效長達40年，調查局近日已在外逃通緝名單公布的林睿庠通緝資料與照片。

調查局近日在外逃通緝犯系統增列林男資料，林的通緝時間為今年6月27日，通緝最名為毒品罪，涉嫌事實為，他把毒品收益以虛擬貨幣形式轉入其名下的多個加密貨幣錢包，再兌換成其他貨幣，存入其銀行帳戶，從2022年3月28日至2024年5月21日，累計存入金額達美元373萬餘元（約合新台幣1.2億元）。

美國司法部調查，Incognito Market於2020年開始運作，由林男一手打造並控制所有運營工作，用戶以使用者名稱和密碼登入後，即可從清單中尋找「商品」，包括買賣海洛因、古柯鹼、搖頭丸、K他命等各式毒品，已知有上千人在此平台販毒、全球逾20萬人購買施用，交易金額超過1億美元（約32.3億新台幣），平台賺取數百萬美元利潤。

林男是在2023年以資訊專長申請外交替代役，審查合格後，派至駐邦交國聖露西亞的技術團服勤，預計去年7月退役，期間他還曾教當地警察如何應對新型態網路犯罪；未料，去年5月，林請假準備前往新加坡，途經紐約甘迺迪機場時被逮。

美國司法單位調查，林男是Incognito Market主導者，利用加密貨幣打造出一套交易系統，買家將虛擬貨幣存入帳戶後購毒，貨幣便會轉移到賣方帳戶，平台也會主動扣下5％手續費，過程中買賣雙方皆匿名。

據了解，林男落網後，美國聯邦調查局（FBI）即與台北地檢署依台美司法互助展開合作，追查林男洗錢管道；檢調於去年6月搜索林男位於台北市大安區住處，帶回其母訊問，查出其母涉嫌在林落網後，從林的帳戶中領走款項，因此被列為洗錢被告偵辦，已被限制出境出海。至於扣押部分，包括林落網前購入、位於台北市天母的6千萬元預售屋，帳戶存款6千萬元，以及虛擬貨幣錢包等。

